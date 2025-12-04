4 de diciembre de 2025 - 12:08

Impuesto a las Ganancias: cómo cambiarán las deducciones con la reforma tributaria

La reforma tributaria amplía las deducciones en Ganancias y suma gastos personales como medicamentos, lo que podría reducir la carga fiscal de trabajadores y autónomos.

Los especialistas señalan que la reforma incorpora consumos personales como nuevas deducciones.

Los especialistas señalan que la reforma incorpora consumos personales como nuevas deducciones.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La reforma tributaria incorpora un capítulo específico sobre deducciones en el Impuesto a las Ganancias y apunta a que trabajadores y profesionales autónomos puedan restar nuevos gastos personales de la base imponible. Entre los cambios previstos, se espera la inclusión del consumo de medicamentos dentro de los conceptos deducibles.

Leé además

Las deducciones se ajustan por la inflación del segundo semestre.

Impuesto a las Ganancias: qué sueldos serán alcanzados en enero y cómo quedan las deducciones

Por Redacción Economía
Las nuevas deducciones modifican el piso salarial para pagar Ganancias.

Impuesto a las Ganancias: qué sueldos alcanza en diciembre y cómo aplicar deducciones

Por Redacción Economía

El propósito es actualizar el esquema vigente y ampliar el alcance de los gastos admitidos, lo que podría traducirse en un alivio fiscal para una parte importante de los contribuyentes.

Qué se puede deducir hoy del Impuesto a las Ganancias

Según explicó a IProfesional, Richard Amaro Gómez especialista de Errepar, las deducciones actuales del impuesto se estructuran en tres categorías principales que inciden en la base imponible.

arca

1. Gastos necesarios para obtener o mantener la fuente gravada

Incluyen costos vinculados al desarrollo de la actividad:

  • Amortización de bienes de uso afectados a la actividad.

  • Gastos de mantenimiento de inmuebles que generan renta.

2. Deducciones generales

Son gastos personales reconocidos por la ley y habilitados para deducir:

  • Alquiler de la casa habitación, con topes.

  • Aportes jubilatorios.

  • Intereses de créditos hipotecarios.

  • Sueldo de la empleada doméstica.

  • Otros gastos personales admitidos.

3. Deducciones personales

Comprenden montos fijos actualizados anualmente:

  • Mínimo no imponible.

  • Cargas de familia.

  • Deducción especial.

Fuera de estos grupos, el resto de los costos del contribuyente se clasifica como gastos personales asociados al mantenimiento, sustento y esparcimiento. Amaro Gómez aclara que estos gastos integran lo que se conoce como monto consumido.

Qué cambios introduce la reforma tributaria

La reforma ampliará la base de gastos deducibles al incorporar consumos personales que hasta ahora no están contemplados. De acuerdo con Amaro Gómez, esto significa que se podrán deducir gastos que no provienen de una actividad económica sino que corresponden a la vida personal del contribuyente, siempre respaldados con la documentación correspondiente.

Entre los ejemplos señalados se encuentra una de las demandas históricas:

  • Medicamentos del contribuyente y su grupo familiar primario.

Medicamentos

El especialista destaca que muchos países ya contemplan este tipo de deducciones, por lo que se espera que la reforma habilite su incorporación y también abra la puerta a otros gastos personales que podrán incluirse como deducción general, con o sin límite.

Cómo influyen los cambios en el cálculo del impuesto

Amaro Gómez detalla que la reforma tendrá efectos distintos según el régimen en el que tribute cada persona.

Contribuyentes del Régimen General de Ganancias

  • Los gastos de consumo que se incorporen como deducibles dejarán de integrar el monto consumido.

  • Esto reducirá ese valor y, por lo tanto, la carga fiscal final.

Contribuyentes del Régimen Simplificado de Ganancias

  • Al no existir determinación del monto consumido, los nuevos gastos deducibles impactarán directamente en el cálculo del impuesto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los desembolsos del IPV se liberan en cuatro etapas según el progreso de la obra.

Créditos hipotecarios del IPV en Mendoza: cómo anotarse y pagar $278.890

Por Melisa Sbrocco
ANSES define el monto según el salario previo y el SMVM vigente.

Prestación por Desempleo de ANSES: cuánto cobran en diciembre 2025

Por Redacción Economía
Incluye un incremento del 1,3% sobre los básicos, además de una suma fija no remunerativa.

Sueldos de la construcción: nueva tabla salarial de UOCRA; la suba por categoría y cuándo se cobra

Por Matías Carretero
Hay preocupación en la vitivinicultura por la inminencia de una nueva cosecha sin la obligatoriedad de registros de ingreso de uva y final de cosecha

Vitivinicultura: Preocupación en la industria por la próxima cosecha sin registros

Por Sandra Conte