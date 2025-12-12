Vuelve el reintegro de $20.000 a ChangoMas con MODO: qué bancos aplican

El reintegro de hasta $20.000 vuelve a estar disponible para quienes compran en el supermercado ChangoMas pagando con MODO , una promoción que retoma fuerza en pleno cierre del año. La propuesta apunta a aliviar el gasto de las compras semanales y del stockeo de fin de mes.

MODO relanza su reintegro de $25.000 para compras en VEA y Disco durante el fin de semana

Con una vigencia acotada y requisitos concretos, la acción se convierte en una oportunidad para aprovechar un ahorro directo en caja, tanto en compras presenciales como online, siempre dentro del monto establecido para acceder al beneficio.

La promoción establece un reintegro del 20% , con un tope de $20.000 por usuario y un mínimo de compra de $70.000 . Solo aplica los lunes , en compras presenciales y online, siempre que el pago se haga escaneando el código QR de MODO o usando su botón de pago con tarjetas.

La vigencia corre desde el 3 de diciembre de 2025 hasta el 22 de diciembre de 2025 , o hasta alcanzar el monto total previsto para reintegros. El beneficio se acreditará dentro de los 30 días posteriores a cada operación.

Se aclara además que la bonificación puede combinarse con otros descuentos bancarios activos y que la participación puede ser limitada si se detectan irregularidades, ya que el objetivo de la promoción es mantener su uso legítimo.

¿Cuánto hay que gastar para obtener los $20.000 y cómo activar el reintegro?

Para acceder al tope de $20.000, el cálculo es directo: como el reintegro es del 20%, la compra debe llegar a $100.000. Ese es el monto necesario para que MODO devuelva la bonificación completa. Si bien el mínimo exigido para participar es de $70.000, solo las compras que alcancen o superen los $100.000 permitirán obtener el máximo beneficio.

Carrito supermercado

El reintegro se activa automáticamente al pagar con MODO en ChangoMas los días lunes, sin necesidad de cupones ni pasos adicionales. Basta con usar el QR o el botón de pago con tarjetas y tener una cuenta vinculada a alguna de las entidades participantes. Una vez realizada la compra, el monto de la bonificación se acreditará en la cuenta asociada a MODO dentro del plazo establecido.