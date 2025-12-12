Plazo fijo: tras la nueva caída de tasas, cuánto rinden $500.000 a 30 días

Las nuevas tasas impactan en el rendimiento de los plazos fijos. Mirá cuánto generan hoy $500.000 a 30 días y qué bancos ofrecen las mejores opciones.

Los ahorristas comparan alternativas de plazo fijo para sostener el valor de su dinero.

La nueva baja en las tasas volvieron a modificar el escenario para quienes buscan preservar el valor de su dinero a través de un plazo fijo. En un contexto financiero que aún muestra ajustes, los ahorristas comparan qué ofrecen los distintos bancos en Argentina antes de inmovilizar sus fondos.

Con la última actualización del Banco Central, se vuelve clave conocer cuánto genera una inversión de $500.000 a 30 días y qué entidades mantienen los rendimientos más competitivos.

Plazo fijo en Banco Nación: cuánto genera $500.000 a 30 días El Banco Central, encabezado por Santiago Bausili, recordó que la operatoria de constitución de plazos fijos es “sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites”, y detalló que la tabla comparativa incluye “los 10 bancos con mayor volumen de depósitos y aquellos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”.

Según el simulador del Banco de la Nación Argentina (BNA), estos son los resultados para un plazo fijo de $500.000 a 30 días:

En sucursal