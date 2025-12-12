12 de diciembre de 2025 - 10:36

Plazo fijo: tras la nueva caída de tasas, cuánto rinden $500.000 a 30 días

Las nuevas tasas impactan en el rendimiento de los plazos fijos. Mirá cuánto generan hoy $500.000 a 30 días y qué bancos ofrecen las mejores opciones.

Los ahorristas comparan alternativas de plazo fijo para sostener el valor de su dinero.

Los ahorristas comparan alternativas de plazo fijo para sostener el valor de su dinero.

Foto:

La Nación
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

La nueva baja en las tasas volvieron a modificar el escenario para quienes buscan preservar el valor de su dinero a través de un plazo fijo. En un contexto financiero que aún muestra ajustes, los ahorristas comparan qué ofrecen los distintos bancos en Argentina antes de inmovilizar sus fondos.

Leé además

Los descuentos están disponibles en supermercados como Jumbo, Vea, Disco, Changomas y más.

Vuelve el reintegro de $20.000 a ChangoMas con MODO: qué bancos aplican

Por Melisa Sbrocco
vino: el gobierno pone en marcha un plan para descomprimir el mercado de traslado

Vino: el gobierno pone en marcha un plan para descomprimir el mercado de traslado

Por Diana Chiani

Con la última actualización del Banco Central, se vuelve clave conocer cuánto genera una inversión de $500.000 a 30 días y qué entidades mantienen los rendimientos más competitivos.

Plazo fijo en Banco Nación: cuánto genera $500.000 a 30 días

El Banco Central, encabezado por Santiago Bausili, recordó que la operatoria de constitución de plazos fijos es “sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites”, y detalló que la tabla comparativa incluye “los 10 bancos con mayor volumen de depósitos y aquellos que informaron la tasa ofrecida a no clientes”.

Según el simulador del Banco de la Nación Argentina (BNA), estos son los resultados para un plazo fijo de $500.000 a 30 días:

En sucursal

  • Intereses ganados: $8.424,66
  • Monto total: $508.424,66
  • TNA: 20,50%
  • TEA: 22,54%
image
Los bancos presentan rendimientos dispares tras la última baja.

Los bancos presentan rendimientos dispares tras la última baja.

De forma electrónica

  • Intereses ganados: $9.246,58
  • Monto total: $509.246,58
  • TNA: 22,50%
  • TEA: 24,98%

Cuánto rinde $500.000 a 30 días en cada banco

A continuación, el detalle de cuánto ganaría un ahorrista que invierte $500.000 durante 30 días, según la tasa informada por cada banco:

  • Banco Nación (22,5%): $9.246,58 - Total: $509.246,58
  • Banco Santander (21%): $8.630,14 - Total: $508.630,14
  • Banco Galicia (21%): $8.630,14 - Total: $508.630,14
  • Banco Provincia (22%): $9.041,10 - Total: $509.041,10
  • Banco BBVA (21%): $8.630,14 - Total: $508.630,14
  • Banco Macro (23%): $9.452,05 - Total: $509.452,05
  • Banco Credicoop (23%): $9.452,05 - Total: $509.452,05
  • ICBC (24%): $9.863,01 - Total: $509.863,01
  • Banco Ciudad (22%): $9.041,10 - Total: $509.041,10
  • Banco Bica (26%): $10.684,93 - Total: $510.684,93
  • Banco CMF (27%): $11.095,89 - Total: $511.095,89
  • Banco Comafi (22%): $9.041,10 - Total: $509.041,10
  • Banco de Comercio (27%): $11.095,89 - Total: $511.095,89
  • Banco de Corrientes (25%): $10.273,97 - Total: $510.273,97
  • Banco de Formosa (23%): $9.452,05 - Total: $509.452,05
  • Banco Córdoba (25%): $10.273,97 - Total: $510.273,97
  • Banco Chubut (23,5%): $9.657,53 - Total: $509.657,53
  • Banco del Sol (24%): $9.863,01 - Total: $509.863,01
  • Banco Dino (22%): $9.041,10 - Total: $509.041,10
  • Banco Hipotecario (22%): $9.041,10 - Total: $509.041,10
  • Banco Julio (26,5%): $10.890,41 - Total: $510.890,41
  • Banco Mariva (25,75%): $10.582,19 - Total: $510.582,19
  • Banco Masventas (23%): $9.452,05 - Total: $509.452,05
  • Banco Meridian (27,5%): $11.301,37 - Total: $511.301,37
  • Banco Tierra del Fuego (25%): $10.273,97 - Total: $510.273,97
  • Banco VOII (27,5%): $11.301,37 - Total: $511.301,37
  • BiBank (27%): $11.095,89 - Total: $511.095,89
  • Crédito Regional (27,5%): $11.301,37 - Total: $511.301,37
  • Reba (26%): $10.684,93 - Total: $510.684,93
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

vitivinicolas aguardan que se resuelva el amparo por el ciu

Vitivinícolas aguardan que se resuelva el amparo por el CIU

Por Diana Chiani
El documento propone acotar el Monotributo y ordenar la transición hacia IVA y Ganancias.

Reforma tributaria: qué cambios evalúan para el Monotributo en el Consejo de Mayo

Por Redacción Economía
Anses organiza el cronograma de cobro de Becas Progresar para cerrar el año académico.

Becas Progresar: calendario de pago de diciembre 2025 y cómo recuperar el 20% retenido

Por Redacción Economía
godoy cruz: el proyecto urbano de la ex bodega campana que suma 37.000m² para viviendas, calles y servicios

Godoy Cruz: el proyecto urbano de la ex Bodega Campana que suma 37.000m² para viviendas, calles y servicios

Por Redacción Economía