Vino: el gobierno pone en marcha un plan para descomprimir el mercado de traslado

A meses de la cosecha, el stock de vinos está alrededor de 8,2 meses debido –entre otros factores- a una baja en las exportaciones por menor consumo mundial. Más allá de las causas, hay coincidencia en que es importante sacar parte de ese stock con el fin de que los precios no se terminen de derrumbar y compliquen más a productores y bodegas.

Por este motivo, el Gobierno de Mendoza buscará sacar de circulación el vino sobrante. Se hará a través de la financiación de exportaciones de vinos a granel que no solo han sido los más perjudicados sino también los que poseen mayor volumen. El apoyo estatal se basa en la bonificación de dos puntos de la tasa destinada a la prefinanciación de exportaciones.

El ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu , explicó que el stock de equilibrio suele ser de 7 meses por lo que a través del Banco de Vinos se consensuó una acción para llegar a ese punto. El funcionario contó que antes dicho organismo “capturaba” el vino a través del pago de una tasa, pero que no salía y seguía pesando en el mercado.

El enfoque actual busca que efectivamente ese producto que no se pudo vender, se venda y se logre el equilibrio de manera efectiva o real. Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) , comentó que apoyan la medida que fue tomada en el contexto del Banco de Vinos del que Acovi forma parte. “En vez de comprar vino y tenerlo, se acordó que el Gobierno apoye el financiamiento de las exportaciones”, expresó Ruggeri .

El dirigente sumó que desde el sector entienden que hay que eliminar dicho stock. La medida se formalizó el viernes a través de la Resolución 1019, emitida por la administradora provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FpTyC) que será la encargada de bonificar los dos puntos de la tasa.

En líneas generales, el sector celebra la medida ya que un sobrestock podría afectar todavía más la delicada situación financiera de productores y bodegas con precios que han quedado por debajo de los costos. El ministro Vargas Arizu explicó que al haber más stock del deseado, se hará una licitación de tasas con los bancos privados para prefinanciar las exportaciones de “graneles”.

En este contexto, subrayó que la medida está pensada para quienes ya son exportadores y que este año se han visto golpeados por la baja del consumo de vino a nivel mundial. Por este motivo, el ministro confió en que habrá interés por parte de los bancos y de las empresas en dar y tomar el crédito. Agregó que en el corto plazo hay una ventana de tres o cuatro meses para sacar vino a granel hacia España y Portugal, principalmente.

“Buscamos alrededor de 30 millones de dólares y cada banco va a ofrecer una parte”, estimó Vargas Arizu. De este modo, las empresas tomarán el compromiso con las entidades bancarias y se esperan que sean firmas que posean carpetas autorizadas para exportar. Una vez acordado el préstamo, el Fondo para la Transformación se hará cargo de los dos puntos de la tasa que se acuerde.

El presidente de Acovi comentó que la industria también hará un esfuerzo para lograr el objetivo que tiene como fin la tonificación de los precios de cara a la temporada que se acerca. Desde el punto de vista de Ruggeri, poder exportar el vino existente no será una tarea rápida ya que hay que prepararlo y estabilizarlo; entre otros menesteres. “Por más que la financiación se resuelva en el corto plazo, va demorar de 8 meses a 1 año completar esas exportaciones”, calculó el dirigente cooperativo.

Por su parte, el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Mario González, observó que acompañan los procesos para que el vino a granel tenga la posibilidad de ingresar a los mercados del exterior. González explicó que es importante el acompañamiento en la logística debido a que los precios del vino a granen han estado por debajo de los niveles de rentabilidad y hay que tratar de que no caigan más.

Desde el punto de vista del ministro Vargas Arizu, en la actualidad “estamos lejos y estamos caros”. Aunque lo primero es un hecho, lo segundo ha comenzado a subsanarse con la estabilización de la macroeconomía y otras medidas que van a mejorar la competitividad del sector.

El funcionario también expresó que luego de esta salida de vino hay que pensar en producir menos o productos diferentes en el contexto de baja del consumo mundial de la bebida nacional. “Aún en esta baja mundial podemos crecer si somos competitivos y se piensa en una reconversión vitivinícola”, comentó Vargas Arizu.