Fin de semana largo: buena ocupación y expectativas inciertas para Semana Santa

Un fin de semana largo con alcance estrictamente nacional y a fin de mes, no generaba expectativas altas en el sector turístico . Aunque hay que esperar para ver las cifras oficiales, los prestadores hoteleros estimaron que la ocupación habrá rondado entre el 65% y el 70% lo que es calificado como positivo en líneas generales. En ciertos casos, la cantidad de camas ocupadas fue más alta y en otros más baja al tiempo que hay sectores más favorecidos que otros con importantes pérdidas de los servicios contra la competencia desleal.

Según Ariel Pérez, presidente en Mendoza de la Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina (AHT), el feriado por el Día de la Memoria ha tenido una ocupación en torno al 70%, con mayor peso en las noches del viernes y el sábado. En tanto, Santiago Alsina, vicepresidente de la misma entidad y gerente del hotel Diplomatic , expresó que ha habido zonas que han estado por debajo y otras por encima de dicho porcentaje.

En palabras de Marcelo Rosental, presidente de la Asociación Hotelera de Mendoza , la ocupación rondó el 65% este fin de semana. Desde su punto de vista, este fin de semana largo se cumplió la regla que se ve desde hace un tiempo se ve y tiene que ver con las decisiones de viaje de último momento. Es decir, turistas que llegan sin previo aviso y que priorizan las escapadas de dos o tres días con el fin de descomprimir el trabajo. “Muchos no se han tomado vacaciones de verano y utilizan la opción de estos minidescansos”, observó Rosental.

Con la vista puesta en Semana Santa , las proyecciones de los hoteles de mayor categoría y la que hasta hoy poseen los de 2 y 3 estrellas todavía es incierta. Al momento de anticipar y en función de las reservas tomadas hasta el momento, se proyectan ocupaciones que van del 60% al 70% . Del lado positivo de la balanza pesan los viajeros que llegarán sin reservas y que podrían elevar los cálculos y que se trata de un feriado internacional en donde el factor Brasil podría jugar a favor en medio de un cambio que está cada vez más parejo.

Del lado negativo se puede mencionar el hecho de que tanto el verano como la Vendimia no presentan los mejores antecedentes. “Vendimia y verano han sido muy similares al 2025 en líneas generales, aunque puede haberse dado un leve crecimiento en las comparaciones finales”, comentó Alsina y coincidió en este punto con Ariel Pérez quien sumó: “La Vendimia tuvo buen movimiento lo que también estuvo apoyado por los eventos corporativos que se realizan durante esta época del año”.

Márgenes justos y competencia desleal

Más allá de las variaciones puntuales en las cifras, el promedio del fin de semana en curso se encuentra en el 65%. El dato de movimiento es contextualizado por los prestadores que están lejos de cantar victoria por distintos motivos. Mercedes, quien maneja una agencia de turismo receptivo en Mendoza, lo explicó de la siguiente manera: “El viernes estuve en una de las principales bodegas del Valle de Uco y había mucha gente. Por un lado, porque ellos han bajado precios u ofrecen opciones más accesibles y, por el otro, la mayoría de los turistas que vi eran argentinos que habían llegado o por su cuenta o en autos de alguna aplicación”.

Así, la elección de opciones más económicas que las agencias y de propuestas informales deja sabor amargo al celebrado movimiento del fin de semana. Es que nos son pocas las dificultades para el sector que hace tiempo ve cómo se escurren sus márgenes de rentabilidad en medio de bajas generales de visitantes. “Más allá del fin de semana, lo que nosotros vemos es la ocupación que tenemos durante todo el mes que es lo que mantiene nuestro flujo”, explicó Marcelo Rosental.

El combo implica no poder subir precios a la par de los costos y una competencia con menores costos y obligaciones que son imposibles de equiparar. “El turismo y la gastronomía no suben los precios al mismo ritmo de la inflación por lo que con tarifas hoteleras históricamente bajas en dólares y costos actualizados, necesitamos más ocupación para cubrir los costos que tenemos”, subrayó Rosental.

En línea, Ariel Pérez –quien también se desempeña en los hoteles Huentala y Sheraton- destacó que las empresas han puesto foco en la eficiencia y en los gastos. “Lamentablemente, en algunos casos los costo crecen por encima de los ingresos lo que se suma a la alta presión impositiva que tiene nuestra industria y que no permite recuperar la competitividad del sector”, sintetizó el presidente local de AHT.

Expectativas

Entre fines de marzo y la primera semana de abril, el sector del turismo busca sacar el mayor provecho posible de los últimos fines de semana que concentrarán buena parte de los feriados hasta el mes de mayo. Con una temporada baja en ciernes, desde el sector aclararon que los picos son cada vez menores con una ocupación relativamente estable durante el año. “Hace tiempo que la plaza se regularizó en este sentido”, observó Rosental.

Ayrton Peyrille fuente Plaza Independencia Daniel Caballero / Los Andes

“Vienen tres meses que suelen ser bajos de ocupación en general y los empresarios lo saben porque es algo histórico. De este modo, se trabaja con eficiencia interna y mucho compromiso en desarrollo comercial y promocional”, destacó Alsina. El gerente del Diplomatic sumó que el Destino Mendoza tiene cada vez picos menos marcados y hay oportunidades todos los meses.

En este marco, Ariel Pérez, presidente de AHT, subrayó que hacia adelante el foco está en recuperar el movimiento con eventos corporativos, segmento que estuvo muy caído en 2025. Al no haber elecciones y ser un año más estable desde lo político y lo cambiario, desde el sector esperan que dicha “tranquilidad” impacte de manera positiva en el turismo. Para ganar visitante, de manera particular y conjunta la mayoría despliega estrategias especiales. “Trabajamos en un calendario de eventos para hacer más atractiva la oferta”, expresó Pérez.