Finde XL: la ocupación hotelera en Mendoza ronda el 50%, muy por debajo de Semana Santa

Luego de un fin de semana largo de Semana Santa con resultados altamente positivos, el sector turístico de Mendoza enfrenta el feriado del 1 de mayo con expectativas más cautas. Si bien se espera un repunte de último momento, las reservas hoteleras iniciales se ubican por debajo de los niveles alcanzados semanas atrás.

Mendoza registró una ocupación del 85% y se ubicó entre los destinos más elegidos durante el finde XL

Semana Santa: Mendoza supera el 70% de reservas y se posiciona entre los destinos más elegidos

Durante Semana Santa 2026 , la provincia se posicionó entre los cinco destinos más elegidos del país, con una ocupación hotelera promedio del 85% y más de 69 mil visitantes . El impacto económico fue significativo: se estimó en $19.201 millones, con una estadía promedio de tres días y un gasto diario por persona cercano a los $92.500.

El Gran Mendoza lideró con un 91% de ocupación , seguido por zonas de alta montaña y perilagos como Cacheuta y Potrerillos, que registraron niveles casi plenos. En el sur provincial, San Rafael, General Alvear y Malargüe también mostraron buenos indicadores.

Pero el panorama no asoma igual de alentador para el finde largo del Día del Trabajador .

Menos reservas para este finde XL

Según referentes del sector, el nivel de reservas ronda entre el 40% y el 50%. “Venían al 50% más o menos las reservas. Imagino que entre hoy y mañana, hoy sobre todo, se va a definir un poco lo que va a ser el fin de semana”, señaló el presidente de la Cámara Hotelera de Mendoza, Marcelo Rosental.

En la misma línea, Adrián González, de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Argentina (AEHGA), indicó que “la ocupación estaba alrededor del 40 y pico por ciento”, aunque aclaró que estos números pueden variar según la zona y la cercanía de la fecha.

Turismo y turistas en plaza Independencia de Mendoza Los Andes

De acuerdo con datos del Observatorio de la Cámara Hotelera, el promedio provincial se ubica en torno al 45%, con fuertes contrastes: mientras que Luján de Cuyo presenta picos del 85%, otras zonas como San Rafael apenas alcanzan el 15%. En la Ciudad de Mendoza, en tanto, las reservas rondan el 48%.

Uno de los factores que podría incidir en la demanda es la realización de la Maratón Internacional Mendoza (MIM) el domingo 3 de mayo que contará con la participación de más de 11.000 corredores y corredoras provenientes de distintos puntos del país y del mundo lo que contribuyó a asegurar un piso de ocupación en distintas categorías hoteleras.

Expectativas e impacto del alojamiento informal

El carácter internacional del feriado por el Día del Trabajador abre la posibilidad de un mayor ingreso de turistas extranjeros, especialmente desde países limítrofes, lo que podría empujar los niveles de ocupación hacia el 70%, según estimaciones del sector.

Desde la actividad también advierten sobre el peso creciente del alojamiento informal, que capta una porción significativa de la demanda. Según el Ente Mendoza Turismo (Emetur), tres de cada diez visitantes optan por hospedajes no registrados, lo que relativiza las cifras del sector formal. Sumado a eso, destacaron que por la cantidad de viajeros espontáneos, las reservas dejaron de ser un buen indicador de pronóstico de turismo.

Turistas Gobierno de Mendoza

Con este escenario, los operadores turísticos mantienen una expectativa prudente y apuestan a las reservas de último momento para mejorar los indicadores. El comportamiento de este fin de semana será clave para definir el arranque de la temporada y las perspectivas del mes de mayo en la provincia.