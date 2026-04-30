Comenzó el corte de agua en una zona clave del Gran Mendoza: qué sectores afecta.

Este jueves 30 de abril , 9 de la mañana , comenzó el corte programado de agua potable anunciado por Aguas Mendocinas que afectará el normal funcionamiento del servicio en varias zonas del departamento de Godoy Cruz durante la jornada de hoy.

Inesperado corte de agua afecta a varias zonas del Gran Mendoza: el comunicado de Aysam

La Ciudad y Aysam implementan tecnología innovadora para reparar tuberías sin intervenir la calzada

Según aclararon desde la empresa, la interrupción del servicio tiene que ver con obras de infraestructura que apuntan a mejorar el sistema de distribución y a garantizar su funcionamiento a largo plazo.

Los trabajos forman parte del Plan Integral de Renovación de Redes Distribuidoras y Colectoras , iniciativa clave para optimizar la calidad del servicio y acompañar el crecimiento urbano.

Dónde es el corte de agua que afecta a miles de mendocinos

Las obras de AYSAM se concentran en calle Juncal, entre Gorriti y Talcahuano (Godoy Cruz), donde cuadrillas técnicas realizan los primeros empalmes de redes distribuidoras. Como consecuencia, el suministro está interrumpido desde calle Gorriti hasta Santiago del Estero, y desde San Vicente hasta Boulogne Sur Mer.

Está previsto que la finalización de las tareas en el día de hoy sea a las 20:00 h por lo que el servicio se restablecerá de manera paulatina.

Por qué se realizan los trabajos

Desde AYSAM explicaron que estas intervenciones son fundamentales para renovar cañerías antiguas y mejorar la presión y calidad del agua. El objetivo es avanzar hacia un sistema más eficiente, sostenible y seguro, reduciendo pérdidas y evitando inconvenientes mayores en el futuro.

Aguas Mendocinas Aguas Mendocinas

Este tipo de obras, aunque generan molestias momentáneas, forman parte de una estrategia más amplia que busca modernizar la infraestructura hídrica del Gran Mendoza.

Recomendaciones ante el corte de agua

Mientras se extienda la interrupción del servicio, es indispensable hacer uso responsable y solidario del agua.

En ese sentido, hay que regular el caudal en canillas para evitar desperdicios, evitar el uso de lavarropas automáticos y lavavajillas y no regar jardines ni espacios verdes

Corte Aysam

Además, AYSAM recordó que en Mendoza está prohibido durante todo el año el uso de mangueras o hidrolavadoras para lavar veredas o vehículos, una medida que apunta a cuidar el recurso.