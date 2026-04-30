Una familia del barrio Amigorena fue hospitalizada de urgencia tras presentar síntomas de intoxicación; tres niños y su madre permanecen internados mientras investigan las causas en la vivienda.

Siete miembros de una familia se intoxicaron con monóxido por una extraña razón: cuatro menores internados

Un preocupante episodio de intoxicación por Monóxido de carbono se registró anoche en Las Heras, donde varios integrantes de una familia debieron ser asistidos de urgencia, incluidos cuatro menores.

El hecho ocurrió cerca de las 22:45 en el barrio Amigorena. Todo se inició cuando un menor ingresó al sistema de salud con síntomas compatibles con intoxicación, lo que motivó la intervención policial.

Según la información oficial, el abuelo de los niños relató que una de las menores comenzó a convulsionar, por lo que decidieron trasladarla por sus propios medios a un centro asistencial. Una vez en el nosocomio, los médicos diagnosticaron en primera instancia intoxicación por monóxido de carbono.

Como consecuencia, tres menores —de 9, 6 y 5 años— junto a la madre, de 26 años, quedaron internados, mientras que un bebé de 6 meses, el abuelo de 68 años y otro adulto de 31 permanecen en observación.

Al inspeccionar la vivienda, las autoridades constataron que se trata de un inmueble precario, con espacios reducidos y la presencia de dos motocicletas de 150cc en el interior. Además, se percibía un fuerte olor a combustible. Personal técnico descartó pérdidas de gas, aunque se dispuso el corte preventivo del suministro externo.