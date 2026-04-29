29 de abril de 2026 - 22:23

La reina Máxima ya está en Bariloche y dará una disertación sobre economía

Máxima Zorreguieta arribó a Bariloche para participar del Foro 2026 en el Hotel Llao Llao. La monarca disertará sobre salud financiera, su eje de trabajo en la ONU.

Máxima Zorreguieta llegó a Bariloche para un foro empresarial.

Máxima Zorreguieta llegó a Bariloche para un foro empresarial.

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The Royal House of the Netherlands
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, arribó a Bariloche para participar de la undécima edición del Foro 2026, un encuentro que reúne a empresarios, economistas y referentes de distintos sectores.

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La monarca llegó en un marco de estricto hermetismo y se alojó en el Hotel Llao Llao, sede del evento ubicado entre los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno.

Disertación sobre salud financiera

Está previsto que la reina participe de las actividades centrales del foro el jueves y brinde una exposición ante un auditorio selecto. En su rol como representante de la ONU, su intervención estará enfocada en la promoción de la salud financiera, un concepto que apunta a mejorar la estabilidad económica de las personas y los hogares.

El evento también cuenta con la invitación al presidente Javier Milei, aunque hasta el momento no se confirmó su presencia. El foro reúne a más de un centenar de referentes del ámbito empresarial y social. Entre los invitados se destacan el ajedrecista Faustino Oro, el extenista David Nalbandian, y los exrugbiers Felipe Contepomi y Juan Martín Hernández.

También participa el músico Charly Alberti, junto a empresarios como Marcos Galperin y Eduardo Elsztain, entre otros. El encuentro se consolida así como un espacio de intercambio entre líderes de distintos sectores, con eje en la economía, la innovación y el desarrollo.

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