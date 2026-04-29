La reina Máxima ya está en Bariloche y dará una disertación sobre economía

Máxima Zorreguieta arribó a Bariloche para participar del Foro 2026 en el Hotel Llao Llao. La monarca disertará sobre salud financiera, su eje de trabajo en la ONU.

La reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, arribó a Bariloche para participar de la undécima edición del Foro 2026, un encuentro que reúne a empresarios, economistas y referentes de distintos sectores.

La monarca llegó en un marco de estricto hermetismo y se alojó en el Hotel Llao Llao, sede del evento ubicado entre los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno.

Disertación sobre salud financiera Está previsto que la reina participe de las actividades centrales del foro el jueves y brinde una exposición ante un auditorio selecto. En su rol como representante de la ONU, su intervención estará enfocada en la promoción de la salud financiera, un concepto que apunta a mejorar la estabilidad económica de las personas y los hogares.

El evento también cuenta con la invitación al presidente Javier Milei, aunque hasta el momento no se confirmó su presencia. El foro reúne a más de un centenar de referentes del ámbito empresarial y social. Entre los invitados se destacan el ajedrecista Faustino Oro, el extenista David Nalbandian, y los exrugbiers Felipe Contepomi y Juan Martín Hernández.