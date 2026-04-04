Mendoza registró una ocupación del 85% y se ubicó entre los destinos más elegidos durante el finde XL

La provincia de Mendoza finalizó el fin de semana extendido de Semana Santa 2026 con un balance altamente positivo, logrando posicionarse entre los cinco destinos más elegidos de Argentina .

Domingo de Pascua "muy fresco" en Mendoza: cuál será la máxima y en qué zonas habrá lluvias

A pesar de la cercanía con otros feriados recientes, la ocupación hotelera promedio alcanzó el 85% , superando las expectativas iniciales del sector.

Según datos del Observatorio Turístico del Emetur, un total de 69.213 visitantes recorrieron la provincia, con una estadía promedio de tres días. El impacto económico total se estimó en $19.201 millones de pesos , producto de un gasto diario por persona de aproximadamente $92.519.

El flujo turístico se distribuyó de manera notable en todo el territorio, donde el Área Metropolitana: Lideró con un 91% de ocupación. Lo siguió a lta Montaña y perilagos: Zonas como Cacheuta, Potrerillos y la Ruta 82 operaron con niveles casi plenos .

Mientras que en el Sur y Este, San Rafael registró un 78% en sus villas turísticas, mientras que General Alvear alcanzó el 80% y Malargüe el 70%.

Atractivos culturales y deportivos

El éxito de la convocatoria estuvo impulsado por una agenda diversa. El Campeonato Argentino de MTB 2026, desarrollado en el Parque de Montaña, fue uno de los imanes para el turismo deportivo en el norte provincial.

Por otro lado, el festival Música Clásica por los Caminos del Vino ofreció más de 55 conciertos de carácter solidario en los 18 departamentos, integrando cultura y enoturismo bajo el clima ideal del otoño mendocino.

Promociones y perfil del visitante

Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), destacó la eficacia de las campañas de difusión y las promociones agrupadas bajo el concepto "Mansas" (Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento), las cuales permitieron atraer a distintos perfiles de bolsillo con una excelente relación precio-calidad.

Turismo Mendoza - Vuelos - aeropuerto

Además, se observó una fuerte presencia de turismo internacional, principalmente de países limítrofes como Chile, Brasil y Uruguay. Una tendencia creciente que se consolidó en este periodo fue el turismo espontáneo, con viajeros que decidieron su escapada a último momento, favorecidos por la variada oferta que va desde campings hasta hoteles de lujo.

El nivel de satisfacción de los visitantes refuerza el posicionamiento de la provincia: el 95% de las experiencias fueron valoradas positivamente y más del 65% de los turistas se mostró satisfecho con la relación precio-calidad de los servicios prestados.

Con estos resultados, Mendoza reafirma su competitividad y la fortaleza de una industria que dinamiza múltiples rubros de la economía local.