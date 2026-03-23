El tratado Mercosur-Unión Europea entra en vigencia: qué pasará con las exportaciones mendocinas

La Comisión Europea confirmó hoy que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea comenzará a aplicarse de manera provisional el próximo 1° de mayo . Esto ha generado satisfacción en los sectores productivos de Mendoza , que confían en que son más las oportunidades que los riesgos.

La medida fue celebrada por el canciller, Pablo Quirno, quien publicó en la red X: “Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible. Un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”.

Nicolás Piazza, responsable de Negociaciones Internacionales de ProMendoza , comentó que la Unión Europea resolvió comenzar a implementar, de manera provisoria , el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, después de que la mayor parte de los países sudamericanos -es decir, del Mercosur-, ratificaran el acuerdo.

La Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea a partir del 1 de mayo. Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible. Un paso importante para consolidar nuestra inserción… pic.twitter.com/qEKEpk1V9K

Precisó que, de esta manera, se aplican las ventajas económicas del acuerdo -también incluye cuestiones de cooperación entre los estados miembros-, hasta que se expida el Tribunal Europeo , lo que podría demorar entre uno y dos años más. Es que los países de Europa que se oponían al pacto decidieron recurrir a la Justicia para cuestionar su validez.

“Eso significa que debería haber impactos específicos desde mayo en adelante para toda aquella canasta de productos que esté desgravada en cero años, tanto los del Mercosur con destino a Unión Europea, como los productos de Unión Europea destino a Mercosur”, resaltó Piazza.

Y sumó que toda la canasta de productos exportables de Mendoza está dentro del acuerdo, pero tienen distintas modalidades de desgravación. Precisó que, en el año cero están incluidos los espumantes, el aceite de oliva y las nueces. En el año cuatro, los vinos. Pero otros, como el ajo, tiene cupo creciente durante siete años y bastante más elevado que el actual.

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Beneficios para exportar a Europa

El responsable de Negociaciones Internacionales de ProMendoza indicó que, a partir del 1 de mayo, se comenzará a tener beneficios para ingresar al mercado europeo, lo que significa acceso a 27 estados, de los cuales los más importantes son Francia, Alemania, Países Bajos, España e Italia. Y recordó que, de toda Europa, el principal que queda fuera es Inglaterra.

Analizó que, ahora, habrá que empezar a adecuar la política comercial a una nueva realidad, que es una ventaja competitiva -que antes no existía- y que permite entrar con aranceles más bajos y decrecientes en el tiempo al mercado europeo.

Se debe recordar que el acuerdo establece una desgravación gradual a lo largo de 15 años, pero en el año cero el 74% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea tendrán arancel 0%, mientras que sólo el 14% de los productos que ingresen desde el viejo continente tendrán el mismo beneficio. En 10 años, los porcentajes se elevarán al 92% y el 72%, respectivamente. Por otra parte, también fija incrementos en las cuotas o cupos de exportación.

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Oportunidades para el vino

El presidente de Bodegas de Argentina, Walter Bressia, consideró que el acuerdo Mercosur-Unión Europea puede ser algo positivo para la vitivinicultura, porque abre la posibilidad de colocar vinos con arancel cero en el mercado europeo. Sumó que hay que ver de qué manera se instrumenta en la práctica, pero que, en principio, están de acuerdo con que la eliminación de aranceles será muy ventajosa.

Aclaró que estos aranceles van a ir bajando gradualmente y que lo mismo sucederá con los productos que pueden ingresar al Mercosur desde Europa. Y que esa correspondencia les da un tiempo a los industriales argentinos para poder igualar las condiciones con los europeos.

“Creo que puede ser una oportunidad para colocar vino argentino. Es otra puerta más que se abre. El mercado europeo no sólo es importante, sino que cada vez está más abierto a consumir vinos del resto del mundo”, resaltó.

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Competir con vinos europeos

Con respecto a la posible competencia de los vinos argentinos con los europeos, Bressia opinó que será muy bueno para el consumidor. Evaluó que en el segmento que llegue de Europa, “nosotros estamos en muy buenas condiciones para competir”.

Pese a eso, destacó que la vitivinicultura argentina tendrá que reforzar el trabajo para ser más competitiva, pero planteó que los vinos argentinos estarán en condiciones de ofrecer buenos precios comparativos, además de calidad. “En las gamas más altas van a ser bastante más caros que las gamas altas nuestras y a eso también hay que agregar el flete, que va a encarecerles un poco el producto a ellos”, señaló.

El titular de Bodegas de Argentina añadió que es probable que la Unión Europea tenga más la mira puesta en Brasil, por la cantidad de habitantes y potenciales consumidores, pero que ahí también los vinos argentinos pueden competir con la ventaja de la cercanía y la posibilidad de llegar en camión, en lugar de un flete marítimo.

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Buena noticia, pero con cuidado

“Después de tantos años de pedir que se abriera la economía argentina, es una buena noticia, porque nos va a permitir negociar en términos más favorables”, evaluó Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo.

Sin embargo, subrayó que habrá que estar atentos porque Europa subsidia algunas producciones. Aunque también resaltó que el tratado contempla todas las normas de protección de la Unión de la Organización Mundial del Comercio, lo que implica que si se produce alguna variación que pueda considerarse una competencia desleal, se puede proceder.

De ahí que analice que hay cosas que serán favorables y otras con las que deberá tenerse cuidado, pero, sobre todo, estudiar bien lo que se hará y se dirá. “Este es un acuerdo provisorio. Hay cosas que se siguen modificando. Pero es un gran paso que se da para el comercio abierto y tenemos formas de protegernos si la situación no nos favorece. Lo mismo les pasa a los europeos”, manifestó.

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Más de una década de historia

En enero, en Paraguay, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Se trataba de un hito, ya que el proceso de negociación comenzó en 1999, pero el tiempo transcurrido es comprensible ya que el tratado tiene más de 20 capítulos y gran cantidad de anexos, en los que se especifican las posiciones arancelarias, desgravaciones, indicaciones geográficas y diversidad de condiciones de intercambio.

Sin embargo, luego de la firma era necesaria la ratificación de los parlamentos o congresos. Los cuatro países integrantes del Mercosur ya lo ratificaron, pero aún no ha sido aprobado por el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la UE lo está revisando.

Por otra parte, aún hay que definir aspectos como los cupos de exportación para la carne. Pero ya comienza a implementarse de modo provisional (el 1 de mayo), con la reducción o eliminación de aranceles desde esa fecha, y se habilita una zona de libre comercio.