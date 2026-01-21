El Parlamento Europeo frenó el acuerdo UE–Mercosur y lo envío al Tribunal de Justicia

Este proceso podría tardar entre 18 y 24 meses. La Comisión Europea lamentó el envío del acuerdo al TJUE para que lo revise.

El Parlamento Europeo frena el acuerdo UE–Mercosur y lo envía al Tribunal de Justicia.

El Parlamento Europeo decidió remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios. En la práctica, la medida paraliza el proceso de ratificación y podría retrasar la entrada en vigor del pacto hasta dos años, a la espera del dictamen judicial.

El acuerdo fue firmado el sábado pasado, tras 26 años de negociaciones, y abrió de inmediato su fase de ratificación. La Comisión Europea había optado por una arquitectura jurídica que permite avanzar primero con un acuerdo comercial interino, cuya aprobación requiere únicamente el consentimiento del Parlamento Europeo, dado que la política comercial es competencia exclusiva de la UE. En cambio, el acuerdo de asociación completo, que incluye capítulos políticos, exige además la ratificación de los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros y de los países del Mercosur.

Firma del acuerdo Mercosur y la Unión Europea Histórica firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea EFE Por qué el Parlamento Europeo frenó el acuerdo Este miércoles 21 de enero, el Parlamento aprobó una moción que cuestiona si el texto recién firmado respeta los tratados de la UE. La iniciativa salió adelante por un margen estrecho: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. El planteo pone bajo la lupa la validez del mecanismo de reequilibrio del acuerdo, que algunos eurodiputados consideran potencialmente lesivo para la autonomía regulatoria europea, y la base legal que permitiría ratificar los capítulos comerciales sin aval de los parlamentos nacionales.

El TJUE estima que este tipo de opiniones suele demorar entre 18 y 24 meses, aunque aclaró que puede priorizar un pedido si las circunstancias lo requieren.

Algunos legisladores habían advertido que la votación sería muy ajustada y desaconsejaron judicializar el proceso, en medio del escenario internacional tenso por amenazas arancelarias de Donald Trump y las tensiones geopolíticas en torno a Groenlandia.