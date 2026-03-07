Fabrizio Nicoletti, embajador italiano: "El acuerdo UE - Mercosur es muy beneficioso para Italia y Argentina"

Fabrizio Nicoletti (61) es desde el año pasado el embajador de Italia en Argentina . Tiene una extensa trayectoria como diplomático desempeñándose en países tan diversos como Kuwait, España, Irak, Pakistán, Alemania y Omán, siendo su último destino Panamá . Incluso, en situaciones de gran tensión internacional como la Guerra del Golfo o la caída de Saddam Hussein. Tal vez por eso define este nuevo desafío diplomático como “un lujo” por lo que implican los lazos culturales e históricos entre ambas naciones, pero también por la inmensa comunidad de ítalo-descendientes, una de las mayores del mundo.

Llegó a Mendoza por primera vez como parte de los festejos por la Fiesta Nacional de la Vendimia y acompañado por el cónsul general Giuseppe D’Agosto dialogó con Los Andes en la previa de una recepción en el tradicional ristorante Francesco de la familia Barbera. Pero también aquí tuvo reuniones con las asociaciones italianas en Mendoza, con la Universidad Nacional de Cuyo y estuvo presente en la Festa in Piazza, que cumplió 40 años.

Nicoletti es consciente que su presencia en Argentina se da en un contexto muy particular como es el excelente vínculo de sintonía política y afinidad ideológica entre el presidente Javier Milei y la primera ministra italiana Giorgia Meloni . “Eso implica mayores responsabilidades”, asegura el embajador. “Compartimos un Plan de Acción 2025-2030 firmado por ambos mandatarios que tenemos que cumplir. Italia y Argentina son dos países que son mucho más que hermanos … Somos lo mismo con un océano que nos separa”.

En ese contexto, asegura que la actual situación geopolítica mundial, derivada de la invasión rusa a Ucrania pero también de la reciente escalada militar en Medio Oriente, ha modificado puntos de vista que facilitan la unión de Europa con América Latina , “porque compartimos los mismos valores de democracia y libertad” resalta con énfasis.

De manera ineludible, Nicoletti tuvo también una mención especial al reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) después de décadas de negociaciones, y que el Congreso argentino avanzó en su ratificación. En ese sentido, entiende que el nuevo mapa mundial, incluso con la política de aranceles de Donald Trump en Estados Unidos, obliga a “ver el mundo de manera distinta y eso para un país exportador como Italia conlleva la necesidad de buscar nuevos mercados” .

Ramiro Gómez / Los Andes.

Admite que como sucedió en otros países europeos tanto el sector industrial como el agro “han levantado la voz” contra el acuerdo pero que aún así el gobierno italiano ha preferido “cambiar su postura” y “mirar las cosas de un modo distinto” acorde con los cambios globales. “Hay un miedo a la carne o al vino argentino, como sucede en Francia”, dice el embajador pero la decisión italiana y las negociaciones con Bruselas hicieron posible su concreción.

Más allá de las instancias judiciales o políticas aún pendientes, Nicoletti indica que “el rumbo del acuerdo es muy claro. Soy muy optimista. Es muy beneficioso para ambos lados. Italia, después de China, Estados Unidos y Alemania es el mayor exportador de productos. Nosotros importamos materias primas para agregar valor. Lo que Argentina produce también puede ser insumo para Italia. Nuestros productos son distintos a los que se producen en el mundo y el ‘Made in Italy’ es una marca mundial de calidad y valor agregado”.

Complementariedad e inversiones

En ese marco de comprensión de economías complementarias y no competitivas, Nicoletti reconoce el interés italiano en el sector energético, en especial Vaca Muerta, pero no deja de subrayar que “la mayoría de la economía italiana son pymes”, que concentran gran parte del empleo, con alta presencia familiar “que cuando ven una oportunidad, llegan y cuando ven una dificultad, se van”.

Fabrizio Nicoletti, embajador italiano Ramiro Gómez / Los Andes

En ese sentido, Italia ve a la Argentina de Milei con “números macroeconómicos positivos, hacia un recorrido de estabilidad”, que se advierte como “una autopista” para intensificar la presencia de “inversiones”, pero que “debe ser libre: una economía sólida, un marco jurídico claro, sin restricciones, ni cepos”.

Desarrollo e inmigración

Nicoletti también hizo referencia a una de las problemáticas más en boga en Europa en las últimas décadas, de la cual Italia no escapa, que son las olas inmigrantes en especial provenientes de países africanos. En ese sentido, mencionó al Plan Mattei que impulsa el gobierno de Meloni y con el que intenta cambiar el paradigma de la asistencia a los países menos favorecidos, a través de recursos públicos y privados, en sectores como energía, seguridad alimentaria, sanidad e infraestructura a fin que los ciudadanos de esos países “sean libres de emigrar y no obligados a emigrar”.

Fabrizio Nicoletti, embajador italiano Ramiro Gómez / Los Andes

Hasta el momento esta iniciativa conjunta alcanza a 14 países africanos y rinde homenaje al legado de Enrico Mattei, político e industrial italiano. Procura atacar las razones de la emigración mediante la seguridad energética y el desarrollo sostenible.

Intercambio y cooperación

El Plan de Acción Argentina-Italia 2025-2030 fue suscripto entre Milei y Meloni y apunta a la cooperación económico-comercial, pero también el ámbito espacial, la defensa, y la cooperación en seguridad, defensa, cultura, turismo y educación. En esa dirección ya exhibe algunos frutos concretos. “Días atrás el Instituto Superior de la Sanidad italiano firmó un convenio con el Ministerio de Salud argentino para fortalecer investigaciones en el sector médico”, comenta el embajador a modo de ejemplo.

Pero también asegura que se trabaja fuertemente con las universidades para que ambos países tengan reconocimiento mutuo de las titulaciones académicas, así como el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores.