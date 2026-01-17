El Gobierno confirmó que el acuerdo Mercosur-UE se tratará en sesiones extraordinarias en febrero

El presidente Javier Milei ha decidido acelerar los tiempos para la puesta en marcha del histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) .

Javier Milei en la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea: en su discurso nombró a Trump y reforzó su postura en contra de Lula

Luego de suscribir el pacto este sábado en Paraguay, el mandatario anunció que no esperará al inicio de las sesiones ordinarias en marzo, sino que remitirá el texto al Congreso de la Nación para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias .

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, el período de sesiones extraordinarias quedó definido para desarrollarse entre el 2 de febrero y el 1 de marzo . El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el avance calificándolo como "historia pura" y destacó que, de ratificarse, los argentinos podrán acceder en mejores condiciones a un mercado de bienes y servicios de 450 millones de personas .

Para que el entendimiento entre en vigencia, la estructura del pacto se divide en dos dimensiones:

El Congreso argentino deberá votar el texto por la aceptación o el rechazo total , sin posibilidad de introducir modificaciones al acuerdo ya firmado. El presidente Milei subrayó que este paso permitirá transformar consensos internacionales en "reglas internas estables" y con "previsibilidad jurídica" .

Desafíos en el frente externo e interno

Pese al entusiasmo de la diplomacia local, que espera una luz verde de Europa a más tardar en marzo para las cláusulas comerciales, el escenario en el Viejo Continente es incierto.

El acuerdo enfrenta una fuerte resistencia de los sectores agrícolas, especialmente en Francia, así como de grupos ambientalistas y sectores de extrema derecha e izquierda que han amenazado con judicializar el pacto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En el ámbito doméstico, la postura del kirchnerismo aún genera incertidumbre. Si bien el pacto cuenta con el respaldo del presidente brasileño Lula da Silva —socio estratégico del espacio opositor—, en el pasado figuras como Cristina Kirchner se mostraron críticas, argumentando que este tipo de acuerdos no resultaban beneficiosos para la economía argentina.

Con este movimiento, Milei busca dar una señal de vinculación económica decidida con el mundo, marcando el inicio de lo que denomina un "amplio plan de integración" con diversos actores internacionales.