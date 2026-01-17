17 de enero de 2026 - 00:05

Milei viaja a Asunción para la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

El mandatario participará en Asunción de la firma del tratado de libre comercio entre ambos bloques y respaldará a Santiago Peña en la asunción de la presidencia pro témpore del Mercosur.

El presidente Javier Milei viaja mañana a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea



Los Andes
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei viajará mañana a Asunción, Paraguay, para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, en una ceremonia en la que, además, el país anfitrión asumirá la presidencia pro témpore del bloque regional.

El Consejo Europeo autorizó el 9 de enero último a la Unión Europea a firmar el tratado con el Mercosur, que se había anunciado en 2019 pero no había podido implementarse por objeciones de algunos de los países del viejo continente. Para el gobierno de Milei, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones.

La comitiva argentina partirá a las 9 hacia Paraguay, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales. En Paraguay Milei buscará dar una señal de respaldo a su par Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, mientras el domingo la delegación presidencial emprenderá la partida rumbo a Suiza.

La Unión Europea aprobó el histórico tratado de libre comercio con el Mercosur
Tras la breve estadía en el vecino país, Milei iniciará el viaje a Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos que se celebrará del 19 al 23 de enero. La administración libertaria tomó como un logro propio la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea: el canciller Pablo Quirno destacó que “la Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”.

El funcionario destacó que la Unión Europea “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, describió.

“La Argentina y los países del MERCOSUR accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”, destacó Quirno en sus redes sociales.

El ex presidente Mauricio Macri, que había bregado por ese acuerdo durante su mandato, celebró en su oportunidad que se “abre una etapa inmejorable para la región”.

El acuerdo fue respaldado por la Unión Europea y ahora debe ser ratificado por el Mercosur y los parlamentos de cada país que conforman cada bloque regional. Por ese motivo, el Gobierno argentino esperará a que el Mercosur se expida sobre este convenio para poder avanzar en la ratificación parlamentaria, según informaron voceros parlamentarios a la Agencia Noticias Argentinas.

