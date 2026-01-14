Milei recibió en Casa Rosada a los hermanos Cunio, argentinos secuestrados por Hamas y liberados en Israel

14 de enero de 2026 - 15:01

Milei junto a los hermanos Cunio en Casa Rosada.

Este miércoles al medio día el presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ariel y David Cunio, dos ciudadanos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel y que recuperaron la libertad en octubre de 2025, tras casi dos años de cautiverio.

El encuentro se realizó en el despacho presidencial y contó con la presencia del canciller Pablo Quirno y de Leah Soibel, fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina.

La cuenta oficial de la Oficina del Presidente informó en X: "El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada a los hermanos argentinos David y Ariel Cunio, secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz y liberados en octubre del 2025 gracias a las gestiones de paz del Presidente Donald Trump"

La captura de los hermanos Cunio

Los hermanos Cunio fueron capturados junto a otros miembros de su familia en el kibutz Nir Oz, durante el ataque perpetrado por Hamas en el sur de Israel. De origen argentino, se habían radicado en ese país en 1986. Su liberación se concretó el 14 de octubre de 2025, cuando fueron entregados a la Cruz Roja, en el marco de un proceso de negociación internacional impulsado por Estados Unidos.

Pese a que gran parte del Gabinete nacional se encuentra de vacaciones, Milei mantuvo una agenda activa este martes, con actividades en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Además del encuentro con los hermanos Cunio, el mandatario encabezó reuniones con empresarios del sector energético, junto al ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Coordinación de Energía y Minería Daniel González.

Además participaron del encuentro el director ejecutivo de MidOcean Energy, Venter De la Rey; el vicepresidente senior, Thomas Wheeler; el director de desarrollo de negocio, Vahid Farzad; y el director para América de la compañía Jason Klein. También el CEO de Black Limited, Marc Pastsy y el director de operaciones, Valenti Sabate.

Pasado el mediodía, el Presidente recibió además las cartas credenciales del nuevo embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, designado en noviembre, durante una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

