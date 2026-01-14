Milei recibió en Casa Rosada a los hermanos Cunio, argentinos secuestrados por Hamas y liberados en Israel

Con la mayoría de su gabinete de vacaciones el presidente tuvo una mañana con distintas actividades en la Quinta de Olivos y Casa Rosada.

Este miércoles al medio día el presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ariel y David Cunio, dos ciudadanos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel y que recuperaron la libertad en octubre de 2025, tras casi dos años de cautiverio.

El encuentro se realizó en el despacho presidencial y contó con la presencia del canciller Pablo Quirno y de Leah Soibel, fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina.

La cuenta oficial de la Oficina del Presidente informó en X: "El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada a los hermanos argentinos David y Ariel Cunio, secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz y liberados en octubre del 2025 gracias a las gestiones de paz del Presidente Donald Trump"

El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada a los hermanos argentinos David y Ariel Cunio, secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz y liberados en octubre del 2025 gracias a las gestiones de paz del Presidente Donald Trump.

La captura de los hermanos Cunio Los hermanos Cunio fueron capturados junto a otros miembros de su familia en el kibutz Nir Oz, durante el ataque perpetrado por Hamas en el sur de Israel. De origen argentino, se habían radicado en ese país en 1986. Su liberación se concretó el 14 de octubre de 2025, cuando fueron entregados a la Cruz Roja, en el marco de un proceso de negociación internacional impulsado por Estados Unidos.

Pese a que gran parte del Gabinete nacional se encuentra de vacaciones, Milei mantuvo una agenda activa este martes, con actividades en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Además del encuentro con los hermanos Cunio, el mandatario encabezó reuniones con empresarios del sector energético, junto al ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Coordinación de Energía y Minería Daniel González.