Javier Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

El acto se realizará este sábado en Asunción. La asistencia del presidente argentino deja ver tensiones políticas y logra la ausencia de otros mandatarios.

Este sábado Javier Milei viajará a Paraguay para participar de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El acto se llevará a cabo en Asunción y estará bajo la organización del presidente Santiago Peña, quien cursó invitaciones especiales a todos los jefes de Estado del bloque para darle peso político a la firma.

La visita del presidente será rápida, destinada exclusivamente para asistir al acto. Milei llegará a Asunción y regresará a la Argentina el mismo día. Aunque el mandatario estará presente, la firma formal del acuerdo quedará en manos de los cancilleres. Por la Argentina suscribirá el documento Pablo Quirno, quien representará al país junto a sus pares del Mercosur y de la Unión Europea. Entre ellos estará el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, que sí participará del encuentro.

Junto a Quirno viajarán a Asunción el secretario de Coordinación Productiva del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun. En Paraguay estará además el embajador argentino, Guillermo Nielsen.

Lula da Silva no viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Un dato importante es la ausencia de Luiz Inácio Lula da Silva en el acto, esto es consecuencia de un deterioro sostenido en el vínculo con Milei. Este malestar alcanzó su punto crítico tras la reciente difusión de un video por parte del dirigente argentino donde el líder brasileño aparecía abrazado al líder chavista, Nicolás Maduro.

Milei y Lula se saludan en el G20 (Captura de video) Milei y Lula se saludan en el G20 (Captura de video) Por otro lado, Europa contará con fuerte presencia institucional para el acto de firma. Los 27 países de la Unión Europea alcanzaron el 9 de enero un acuerdo preliminar que habilitó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a viajar a Paraguay para suscribir el entendimiento con los gobiernos del Mercosur.