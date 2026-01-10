Brasil dejará de representar a la Argentina en Caracas: qué país asumirá el rol en la embajada

Lula da Silva tomó la decidió dejar de representar a la Argentina ante Venezuela. Sin embargo se decidió que Italia quedará a cargo.

En un contexto mundial, donde se establece el futuro de Venezuela, el gobierno de Lula da Silva informó una nueva decisión que consolida la rivalidad con el mandatario argentino, Javier Milei. Brasil dejará de representar los intereses de Argentina ante el gobierno venezolano.

Desde que en julio de 2024, luego de la expulsión, por orden de Nicolás Maduro, de los diplomáticos argentinos de Venezuela, el gobierno de Lula da Silva había asumido el compromiso de representar los intereses consulares del país. Sin embargo este periodo concluyó, y la medida fue comunicada por la Cancillería brasileña tanto a sus pares venezolanos como a Buenos Aires, según información del medio TN.

La situación que molestó a Lula da Silva La decisión de Lula da Silva tiene como motivo principal las molestias que generaron publicaciones recientes de Javier Milei tras la captura de Nicolás Maduro por el gobierno de los Estados Unidos, el sábado pasado.

El quiebre se dio luego de que el dirigente argentino difundiera un video. En la publicación, Milei, que rescataba fragmentos de su discurso en la última cumbre del Mercosur, se intercalaban imágenes de la intervención militar con fotos de Lula abrazado al líder chavista. Este acto fue tomado por la diplomacia brasileña como una provocación en medio de un contexto cargado de tensiones diplomáticas.

Lula da Silva y Maduro Italia se hará cargo de la delegación Ante la noticia del Gobierno de Brasil, la Cancillería argentina buscó un reemplazo en Italia, que ahora se hará cargo de esa delegación ante Caracas, gracias al estrecho vínculo político y personal entre Milei y la primera ministra Giorgia Meloni.