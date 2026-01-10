10 de enero de 2026 - 18:14

El plan secreto de Flamengo para sus fans fuera de Brasil

Flamengo anunció que sus partidos locales estarán disponibles gratis en YouTube para la audiencia internacional. Un plan para ganar millones de fanáticos.

Flamengo buscará expandir su audiencia fuera de Brasil, con la televisación de todos sus partidos como local.&nbsp;

Flamengo buscará expandir su audiencia fuera de Brasil, con la televisación de todos sus partidos como local. 

Flamengo anunció que transmitirá gratuitamente todos sus partidos como local este año en el Campeonato Carioca y el Brasileirão para la audiencia internacional a través de su canal FlamengoTV en YouTube. Se trata de un plan para “expandir su presencia, fortalecer la relación con millones de fanáticos en el exterior y atraer seguidores en distintos mercados”, según el comunicado oficial.

De Brasil para el mundo

Serán 10 encuentros de local por el Campeonato Carioca y 19 por el Brasileirão, disponibles solo fuera de Brasil. El primer partido será este domingo a las 18, cuando el vigente campeón de la Copa Libertadores enfrente a Portuguesa en el estadio Raulino de Oliveira, en Volta Redonda.

Flamengo
En Brasil, las emisiones no estarán disponibles debido a que los derechos corresponden a diferentes cadenas y plataformas: Globo posee los del Campeonato Carioca, mientras que el Brasileirão se reparte entre Globo, Record, Prime Video y CazéTV.

Millones de seguidores

La medida beneficiará a los millones de seguidores internacionales del club, especialmente en países de Hispanoamérica. Las transmisiones contarán con narración en portugués a cargo de João Guilherme y en español con Gustavo Werthein.

Flamengo
Con esta iniciativa, Flamengo elimina el modelo de streaming pago que había implementado el año pasado para los partidos de local del Brasileirão, cuyos precios eran 14,90 dólares por encuentro o 99,90 por toda la temporada.

El club mantiene la mayor presencia digital entre los equipos brasileños, según el Ranking Digital de Clubes Brasileños de IBOPE Repucom. Su canal de YouTube tiene 7,76 millones de suscriptores, casi triplicando al segundo, Corinthians, que alcanza 2,7 millones.

