Lanús y Flamengo ya tienen fecha para jugar la Recopa Sudamericana

La Conmebol confirmó que la Recopa Sudamericana se disputará a doble partido, respetando la tradición del torneo. El primer encuentro será en Buenos Aires y la revancha en Río de Janeiro, ambos a las 21.30. A diferencia de otras finales continentales, esta serie mantiene el formato de ida y vuelta.
El torneo se convierte en el primer gran desafío internacional de la temporada para ambos clubes, que llegan tras conquistar los principales trofeos de 2025. Racing fue el último campeón, tras vencer a Botafogo en la edición anterior.
El Granate se consagró campeón de la Copa Sudamericana luego de vencer a Atlético Mineiro en Paraguay. En su recorrido, lideró su grupo ante Vasco da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello, y superó en eliminación directa a Central Córdoba, Fluminense, Universidad de Chile y finalmente al Galo. Esta victoria le aseguró también su participación en la próxima Copa Libertadores.
El Mengao llega como campeón de la Copa Libertadores y subcampeón de la Copa Intercontinental. Tras terminar segundo en su grupo detrás de Liga de Quito, superó a Central Córdoba y Deportivo Táchira, y avanzó eliminando a Inter de Porto Alegre, Estudiantes, Racing y Palmeiras en la final.