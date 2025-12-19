Lanús y Flamengo ya tienen fecha para jugar la Recopa Sudamericana

La Conmebol anunció que los campeones de la Copa Sudamericana y la Libertadores se enfrentarán en febrero por el título continental. La ida será en Buenos Aires y la vuelta en Río de Janeiro.

Lanús y Flamengo disputarán la final de esta copa en febrero.

La Conmebol confirmó que la Recopa Sudamericana se disputará a doble partido, respetando la tradición del torneo. El primer encuentro será en Buenos Aires y la revancha en Río de Janeiro, ambos a las 21.30. A diferencia de otras finales continentales, esta serie mantiene el formato de ida y vuelta.

El torneo se convierte en el primer gran desafío internacional de la temporada para ambos clubes, que llegan tras conquistar los principales trofeos de 2025. Racing fue el último campeón, tras vencer a Botafogo en la edición anterior.

Camino de Lanús hacia la Recopa El Granate se consagró campeón de la Copa Sudamericana luego de vencer a Atlético Mineiro en Paraguay. En su recorrido, lideró su grupo ante Vasco da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello, y superó en eliminación directa a Central Córdoba, Fluminense, Universidad de Chile y finalmente al Galo. Esta victoria le aseguró también su participación en la próxima Copa Libertadores.

image El arquero del Granate, Losada atajó tres penales en la final frente a Atlético Mineiro. El héroe de la nota se abraza con el capitán Izquierdoz. Gentileza. Flamengo, actual campeón de América El Mengao llega como campeón de la Copa Libertadores y subcampeón de la Copa Intercontinental. Tras terminar segundo en su grupo detrás de Liga de Quito, superó a Central Córdoba y Deportivo Táchira, y avanzó eliminando a Inter de Porto Alegre, Estudiantes, Racing y Palmeiras en la final.

Los detalles de la Recopa Sudamericana Partido de Ida: Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 21.30 (hora local) Lanús, Argentina