Godoy Cruz y una dura visita a Almirante Brown: hora, TV, formaciones

Después del agónico y emotivo triunfo obtenido ante Mitre en el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz se presenta en Buenos Aires ante el siempre complicado Almirante Brown. Será este domingo a las 14.30 horas por la Primera Nacional, en el Estadio Fragata Presidente Sarmiento y el arbitraje de Álvaro Carranza y la televisación de LPF Play.

Godoy Cruz lo dio vuelta sobre el final y mantuvo el invicto en el Gambarte

El Expreso tiene dos caras muy distintas entre sí. Por un lado está invicto en su propio reducto, donde es un hueso duro de roer y sumó en las nueve presentaciones que tuvo ante rivales de la talla de Ferro, Racing de Córdoba, All Boys y el propio Mitre, entre otros.

Pero cuando sale de su casa el equipo es otro . De los 7 partidos de visitante, igualó con Defensores de Belgrano, Chaco For Ever y Colón, y perdió con San Telmo, Los Andes y Estudiantes de Caseros. Apenas ganó una vez, ante Deportivo Maipú en el Malvinas Argentinas.

Por ese motivo, el encuentro ante Almirante Brown es clave para dejar atrás esos malos antecedentes y llevarse tres puntos fundamentales para la pelea por la cima de la Zona A. En caso de un triunfo, el Expreso podría escalar varias posiciones y acercarse a esa disputa.

Desde lo futbolístico, Pablo De Muner quedó conforme con el rendimiento colectivo del equipo, aunque premiaría al juvenil Antonio Guerrero con la titularidad. Cabe destacar que el joven debutó oficialmente ante Mitre, siendo uno de los puntos altos del Bodeguero.

Almirante Brown tiene una localía picante y fuerte, pero su presente dista demasiado de su nombre propio. Hace cinco encuentros que no gana, y en casa dejó escapar varias unidades claves. Está de capa caída y es el momento para aprovecharlo.

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El fin de semana pasado cayó con Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano, donde lamentó la expulsión de su lateral izquierdo titular Ramiro Fernánde, quedando con las manos vacías en el clásico del Oeste.

Se presenta Godoy Cruz, con la atención puesta en cortar la mala racha de visitante y dar un golpe de efecto positivo para el futuro cercano.

Probables formaciones de Almirante Brown - Deportivo Morón:

Almirante Brown: Bruno Galván, Pedro Verlutas, Gustavo Cabral, Máximo Levi, Ulises Abreliano; Ramón González, Gabriel Altamirano, Leonardo Jara, Tomás Almada; Javier Martínez, Nazareno Bazán Vera. DT: Andrés Montenegro.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Tomás Rossi, Esteban Burgos, Federico Milo; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino, Antonio Guerrero. DT: Pablo De Muner.

Datos del partido:

Estadio: Fragata Presidente Sarmiento

Árbitro: Álvaro Carranza

Hora: 14.30

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas de Almirante Brown - Godoy Cruz: