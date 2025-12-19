Básquet de Mendoza: Macabi barrió la serie ante Godoy Cruz y sumó su tercera estrella anual

Un plantel repleto de figuras, que tuvo como premisa, amoldar el juego de cada uno, para conformar un verdadero equipo. Y lo demostró tras ganar las finales contra Atenas y en la serie Anual ante Godoy Cruz. En el primer juego, disimuló las ausencias de Sandes, Berman y Simondi. Lo hizo con el alma y el corazón, de cada jugador que tuvo que pelear con Trejo o Adaro debajo de las tablas. Estuvo 17 puntos abajo y lo levantó. Anoche, en el tercer cuarto, apareció la jerarquía dela Tomba y estuvo 9 puntos arriba, pero otra vez, la jerarquía y solidaridad del equipo Celeste, apareció en el parquet del Salvador Bonanno, para gritar campeón, como lo hacen los grandes, adentro del rectángulo de juego.
Básquet de Mendoza: las acciones del primer cuarto
El cuarto tuvo siete minutos parejos (18-18). Macabi apostó a los triples (3) mientras que entre Trejo (8) y Catani (5) se hicieron cargo de la ofensiva de Godoy Cruz. El cierre del cuarto fue un 10-0 para el equipo de Quiroga que con la dupla Llaver (12, tres triples) y Tomás Sandes (9) le dieron doble dígito al Celeste.
Básquet de Mendoza: las acciones del segundo cuarto
Un triple de Llaver, le dio la máxima a Macabi (31-18). Por Trejo (4) y la efectividad desde la línea (6/6) Godoy Cruz se puso a tres (33-30) a los cuatro minutos. Otra vez el Celeste a pura bomba (tres de Llaver, una de Simondi, Jaimes y Tulián) volvió a sacar una buena ventaja (52-41).Trejo estaba imparable (13 en el cuarto) y Godoy Cruz terminó «solamente» ocho abajo (55-47).
Básquet de Mendoza: las acciones del tercer cuarto
El mejor cuarto de Godoy Cruz. Metió un tremendo parcial de 15-0 de la mano de Catani (9) y Andrés (4) para ponerse arriba por siete (67-60). El Tomba subió la ventaja a ocho por Lincheta (11 puntos con 5/5 en libres y dos triples). Apareció la magia de Reyes (8 en el cuarto) para dejar al Celeste a solo tres puntos y con un final abierto (75-72).
Básquet de Menodza: las acciones del último cuarto
Fue el cuarto de menos puntos del partido (14-9 para el Celeste). Pese a eso ninguno de los dos pudo escaparse. A los seis minutos el partido estaba empatado en 81. El equipo de Pedemonte no sumó puntos en casi tres minutos. Un triple y un libre de Introna, le dieron cuatro de ventaja a falta de 37″ (85-81). Descontó Adaro con un triple (los 9 puntos del Tomba vinieron por esa vía) con 24″. Matías Sandes que ingresó en el último cuarto fue a la línea, metió uno de dos (86-84) y pelota para el Tomba a 13″ del final (86-84). La última la tuvo Guevara pero su triple no entró y el Bonanno se vistió de Celeste para la alegría de todo Israelita Macabi, merecido campeón.
SÍNTESIS:
CLUB ISRAELITA MACABI (86): Juan Andrés Llaver 28; Lucas Reyes 15; Tomás Sandes 9; Matías Jaimes 8; Juan Cruz Tulián 7 (FI); Carlos Matías Sandes 5; Valentín Simondi 8; Valentín Sarfati 0; Luciano Introna 4; Franco Ianardi 2. DT: Emiliano Martín Quiroga.
CLUB GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA (84): Gastón Guevara 9; Alejo Andrés 6; Hugo Catani 14; Abel Trejo 25; Leandro Lincheta 13 (FI); Agustín Benito 12; Khalil Adaro 5. DT: Mauricio Pedemonte.