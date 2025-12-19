Básquet de Mendoza: Macabi barrió la serie ante Godoy Cruz y sumó su tercera estrella anual

BÀSQUET DE MENDOZA . El Club Israelita Macabi pudo demostrar en la cancha, todos los motivos, por los cuales es el mejor equipo de la provincia.

image BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual. Gentileza: SALTO INICIAL. Un plantel repleto de figuras, que tuvo como premisa, amoldar el juego de cada uno, para conformar un verdadero equipo. Y lo demostró tras ganar las finales contra Atenas y en la serie Anual ante Godoy Cruz. En el primer juego, disimuló las ausencias de Sandes, Berman y Simondi. Lo hizo con el alma y el corazón, de cada jugador que tuvo que pelear con Trejo o Adaro debajo de las tablas. Estuvo 17 puntos abajo y lo levantó. Anoche, en el tercer cuarto, apareció la jerarquía dela Tomba y estuvo 9 puntos arriba, pero otra vez, la jerarquía y solidaridad del equipo Celeste, apareció en el parquet del Salvador Bonanno, para gritar campeón, como lo hacen los grandes, adentro del rectángulo de juego.

image BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual. Gentileza: SALTO INICIAL Básquet de Mendoza: las acciones del primer cuarto El cuarto tuvo siete minutos parejos (18-18). Macabi apostó a los triples (3) mientras que entre Trejo (8) y Catani (5) se hicieron cargo de la ofensiva de Godoy Cruz. El cierre del cuarto fue un 10-0 para el equipo de Quiroga que con la dupla Llaver (12, tres triples) y Tomás Sandes (9) le dieron doble dígito al Celeste.

image BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual. Gentileza: SALTO INICIAL. Básquet de Mendoza: las acciones del segundo cuarto Un triple de Llaver, le dio la máxima a Macabi (31-18). Por Trejo (4) y la efectividad desde la línea (6/6) Godoy Cruz se puso a tres (33-30) a los cuatro minutos. Otra vez el Celeste a pura bomba (tres de Llaver, una de Simondi, Jaimes y Tulián) volvió a sacar una buena ventaja (52-41). Trejo estaba imparable (13 en el cuarto) y Godoy Cruz terminó «solamente» ocho abajo (55-47).

image BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual. Gentileza: SALTO INICIAL. Básquet de Mendoza: las acciones del tercer cuarto El mejor cuarto de Godoy Cruz. Metió un tremendo parcial de 15-0 de la mano de Catani (9) y Andrés (4) para ponerse arriba por siete (67-60). El Tomba subió la ventaja a ocho por Lincheta (11 puntos con 5/5 en libres y dos triples). Apareció la magia de Reyes (8 en el cuarto) para dejar al Celeste a solo tres puntos y con un final abierto (75-72).