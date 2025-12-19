19 de diciembre de 2025 - 08:38

Básquet de Mendoza: Macabi barrió la serie ante Godoy Cruz y sumó su tercera estrella anual

BÀSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi pudo demostrar en la cancha, todos los motivos, por los cuales es el mejor equipo de la provincia.

BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual.&nbsp;

BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual. 

Foto:

Gentileza: SALTO INICIAL.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

Leé además

El Club Israelita Macabi le ganó el pirmer punto a la Unión Deportiva San José y quedó a un triunfo de la serie final. 

Básquet de Mendoza: con una tremenda demostración ofensiva, Macabi atropelló a San José

Por Gustavo Villarroel
BÁSQUET DE MENDOZA. Matías Jaimes con 26 puntos fue la gran figura del Club Israelita Macabi. 

Básquet de Mendoza: cátedra del Club Israelita Macabi en el barrio Santo y pasaje a la final del Clausura

Por Gustavo Villarroel
image
BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual.

BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual.

Un plantel repleto de figuras, que tuvo como premisa, amoldar el juego de cada uno, para conformar un verdadero equipo. Y lo demostró tras ganar las finales contra Atenas y en la serie Anual ante Godoy Cruz. En el primer juego, disimuló las ausencias de Sandes, Berman y Simondi. Lo hizo con el alma y el corazón, de cada jugador que tuvo que pelear con Trejo o Adaro debajo de las tablas. Estuvo 17 puntos abajo y lo levantó. Anoche, en el tercer cuarto, apareció la jerarquía dela Tomba y estuvo 9 puntos arriba, pero otra vez, la jerarquía y solidaridad del equipo Celeste, apareció en el parquet del Salvador Bonanno, para gritar campeón, como lo hacen los grandes, adentro del rectángulo de juego.

image
BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual.

BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual.

Básquet de Mendoza: las acciones del primer cuarto

El cuarto tuvo siete minutos parejos (18-18). Macabi apostó a los triples (3) mientras que entre Trejo (8) y Catani (5) se hicieron cargo de la ofensiva de Godoy Cruz. El cierre del cuarto fue un 10-0 para el equipo de Quiroga que con la dupla Llaver (12, tres triples) y Tomás Sandes (9) le dieron doble dígito al Celeste.

image
BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual.

BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual.

Básquet de Mendoza: las acciones del segundo cuarto

Un triple de Llaver, le dio la máxima a Macabi (31-18). Por Trejo (4) y la efectividad desde la línea (6/6) Godoy Cruz se puso a tres (33-30) a los cuatro minutos. Otra vez el Celeste a pura bomba (tres de Llaver, una de Simondi, Jaimes y Tulián) volvió a sacar una buena ventaja (52-41). Trejo estaba imparable (13 en el cuarto) y Godoy Cruz terminó «solamente» ocho abajo (55-47).

image
BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual.

BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual.

Básquet de Mendoza: las acciones del tercer cuarto

El mejor cuarto de Godoy Cruz. Metió un tremendo parcial de 15-0 de la mano de Catani (9) y Andrés (4) para ponerse arriba por siete (67-60). El Tomba subió la ventaja a ocho por Lincheta (11 puntos con 5/5 en libres y dos triples). Apareció la magia de Reyes (8 en el cuarto) para dejar al Celeste a solo tres puntos y con un final abierto (75-72).

image
BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual.

BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual.

Básquet de Menodza: las acciones del último cuarto

Fue el cuarto de menos puntos del partido (14-9 para el Celeste). Pese a eso ninguno de los dos pudo escaparse. A los seis minutos el partido estaba empatado en 81. El equipo de Pedemonte no sumó puntos en casi tres minutos. Un triple y un libre de Introna, le dieron cuatro de ventaja a falta de 37″ (85-81). Descontó Adaro con un triple (los 9 puntos del Tomba vinieron por esa vía) con 24″. Matías Sandes que ingresó en el último cuarto fue a la línea, metió uno de dos (86-84) y pelota para el Tomba a 13″ del final (86-84). La última la tuvo Guevara pero su triple no entró y el Bonanno se vistió de Celeste para la alegría de todo Israelita Macabi, merecido campeón.

image
BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual.

BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual.

SÍNTESIS:

CLUB ISRAELITA MACABI (86): Juan Andrés Llaver 28; Lucas Reyes 15; Tomás Sandes 9; Matías Jaimes 8; Juan Cruz Tulián 7 (FI); Carlos Matías Sandes 5; Valentín Simondi 8; Valentín Sarfati 0; Luciano Introna 4; Franco Ianardi 2. DT: Emiliano Martín Quiroga.

CLUB GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA (84): Gastón Guevara 9; Alejo Andrés 6; Hugo Catani 14; Abel Trejo 25; Leandro Lincheta 13 (FI); Agustín Benito 12; Khalil Adaro 5. DT: Mauricio Pedemonte.

Estadio: Salvador Bonanno

Parciales: 28-18; 55-47 y 72-75

Tiros libres: Israelita Macabi 9/13 – Godoy Cruz 16/18

Descalificado: Tomás Sandes (descalificación directa)

Figura: Andrés Llaver (Israelita Macabi) 28 puntos (7/11 en triples), 6 rebotes, 4 asistencias, 3 recuperos, 6 faltas recibidas; con una valoración de +34.

Árbitros: Micaela Prado – Sebastian Mellado – Joaquín Montbrun

image
BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual.

BÁSQUET DE MENDOZA. El Club Israelita Macabi campeón Anual 2025. Sumó su tercera estrella anual.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Macabi derrotó a Atenas por 77-58 y se coronó campeón del Torneo Clausura.

Básquet de Mendoza: el Club Israelita Macabi gritó campeón tras vencer a Atenas y cortar una sequía de 6 años

Por Gustavo Villarroel
BÁSQUET DE MENDOZA. Municipalidad de Mendoza gritó campeón del Torneo Clausura 2025. Histórico. 

Básquet Femenino: Municipalidad de Maipú, el campeón que se forjó en sus divisones formativas

Por Gustavo Villarroel
Israelita Macabi y Godoy Cruz, regalaban un espectacular partido. Suspendido. Define el Tribunal. 

Escándalo en el Básquet: suspendieron la final entre Israelita Macabi y Godoy Cruz por cantos antisemitas

Por Redacción Deportes
Un movimiento de la justicia que le saca algo de peso a la AFA.

Contraataque de la AFA: la justicia investiga a dos empresarios cercanos a Juan Sebastián Verón

Por Redacción Deportes