Básquet de Mendoza: con una tremenda demostración ofensiva, Macabi atropelló a San José

BÁSQUET. En el Templo, Israelita Macabi derrotó a la U.D.San José por 96 a 77. Con Reyes y Tulián como figuras (54 puntos con 11/12 en dobles y libres).

El Club Israelita Macabi le ganó el pirmer punto a la Unión Deportiva San José y quedó a un triunfo de la serie final.

El partido empezó con una ráfaga de puntos del Club Macabi (5-0) que inmediatamente San José espondió con un 10-0 (con 5 de Bustos) para pasar al frente a los tres minutos (15-10). Fue la última vez que estuvo al frente. A partir de ese momento fue todo Celeste por los puntos de Reyes (9), Simondi (8), Tulián (7) y Jaimes (6) el equipo de Quiroga mostró todas las variantes ofensivas que tiene y sacó 12 de diferencia en esos diez minutos (32-20).

image BÁSQUET DE MENDOZA. Lucas "Chiriguita" Reyes, la gran figura del triundo de Macabi. Gentileza: FBPM. No iba a cambiar nada en lo que restaba de juego. Porque Macabi siguió siendo dueño del partido y terminó el primer tiempo metiendo 51 puntos con una altísima efectividad en tiros de dos (13/19). La dupla Reyes (15) y Tulián (12) fueron los abanderados del goleo, junto a Jaimes y Simondi (8 cada uno). En el Santo, solamente Bustos (11) pudo pasar el doble dígito de puntos.

Macabi no bajó el acelerador en el tercer cuarto y terminó por cerrar el partido. Metió 30 puntos, y ya tenía a cuatro jugadores en doble dígito de puntos: Reyes (28), Tulián (18), Jaimes y Simondi (12 cada uno). En el Santo, Bustos no paraba de sumar (18). Partido liquidado.

image BÁSQUET DE MENDOZA. El base Andrés Llaver, otro de los puntos altos del Celeste. Gentileza: FBPM. El último cuarto lo ganó San José (21-15) para decorar la derrota. Macabi arrancó con una cómoda victoria la serie de semifinales. Se sabe el gran candidato al título, lo demuestra en cada partido. Tiene a un Reyes imparable, Tulián esta transitando un tremendo torneo, junto a la regularidad de Simondi y Jaimes, sin olvidarnos de la calidad, experiencia y lo que significa Matías Sandes en cancha (solo jugó 16 minutos). San José sabe que en casa juega cómodo y seguirá buscando en la dupla Bustos/Funes (38 puntos con 6/12 en triples) las armas para que la serie vuelva al Templo. Se viene un segundo partido de locos. A seguir disfrutando del mejor basquet de Cuyo.

La síntesis del triunfo de Macabi sobre San José en el primer duelo de semifinales CLUB ISRAELITA MACABI (96): Carlos Matías Sandes 7; Valentín Simondi 12; Andrés Berman 2; Lucas Reyes 30; Matías Ariel Jaimes 12 (FI); Valentín Sarfati 2; Juan Cruz Tulián 24; Franco Ianardi 0; Tomás Sandes 0; Juan Andrés Llaver 7; Franco Bravín 0; Nicolás Valdivia 0. DT: Emiliano Martín Quiroga.