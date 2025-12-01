Básquet de Mendoza: con una tremenda demostración ofensiva, Macabi atropelló a San José

El partido empezó con una ráfaga de puntos del Club Macabi (5-0) que inmediatamente San José espondió con un 10-0 (con 5 de Bustos) para pasar al frente a los tres minutos (15-10). Fue la última vez que estuvo al frente. A partir de ese momento fue todo Celeste por los puntos de Reyes (9), Simondi (8), Tulián (7) y Jaimes (6) el equipo de Quiroga mostró todas las variantes ofensivas que tiene y sacó 12 de diferencia en esos diez minutos (32-20).
No iba a cambiar nada en lo que restaba de juego. Porque Macabi siguió siendo dueño del partido y terminó el primer tiempo metiendo 51 puntos con una altísima efectividad en tiros de dos (13/19). La dupla Reyes (15) y Tulián (12) fueron los abanderados del goleo, junto a Jaimes y Simondi (8 cada uno). En el Santo, solamente Bustos (11) pudo pasar el doble dígito de puntos.
El último cuarto lo ganó San José (21-15) para decorar la derrota. Macabi arrancó con una cómoda victoria la serie de semifinales. Se sabe el gran candidato al título, lo demuestra en cada partido. Tiene a un Reyes imparable, Tulián esta transitando un tremendo torneo, junto a la regularidad de Simondi y Jaimes, sin olvidarnos de la calidad, experiencia y lo que significa Matías Sandes en cancha (solo jugó 16 minutos). San José sabe que en casa juega cómodo y seguirá buscando en la dupla Bustos/Funes (38 puntos con 6/12 en triples) las armas para que la serie vuelva al Templo. Se viene un segundo partido de locos. A seguir disfrutando del mejor basquet de Cuyo.
La síntesis del triunfo de Macabi sobre San José en el primer duelo de semifinales
CLUB ISRAELITA MACABI (96): Carlos Matías Sandes 7; Valentín Simondi 12; Andrés Berman 2; Lucas Reyes 30; Matías Ariel Jaimes 12 (FI); Valentín Sarfati 2; Juan Cruz Tulián 24; Franco Ianardi 0; Tomás Sandes 0; Juan Andrés Llaver 7; Franco Bravín 0; Nicolás Valdivia 0. DT: Emiliano Martín Quiroga.
UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ (77): Alejandro Villa 7; Tomás Silveira 1; Jeremías Bustos 23; Elías Del Ponte 10; Rodrigo Funes 15 (FI); Lucas Rubia 3; Ignacio Mallea 0; Matías Ortiz 4; Yanitson Quintero 5; Pablo Zogbe 9. DT: Fernando Santalucía.
Estadio: El Templo Celeste
Parciales: 32-20; 51-35 y 81-56
Tiros libres: Israelita Macabi 19/24 – U.D.San José 17/25
Figura: Lucas Reyes (Israelita Macabi) 30 puntos (3/3 en dobles, 7/15 en triples, 3/3 en libres), 4 rebotes, 6 asistencias, 2 recuperos, 4 faltas recibidas; con una valoración de +35