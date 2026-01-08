8 de enero de 2026 - 16:27

Alerta para turistas en Brasil: cómo evitar posibles estafas al pagar con Pix

Miles de argentinos eligen el sistema de pagos brasileño por su conveniencia económica, pero las estafas digitales y los engaños de vendedores ambulantes se multiplican en las playas.

Cómo evitar posibles estafas al pagar con Pix en las playas de Brasil

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El sistema de pagos Pix, propio de Brasil, se ha convertido en la opción preferida de los turistas argentinos debido a que permite pagar en pesos con conversión automática a reales, ofreciendo un tipo de cambio más conveniente y evitando el recargo del 30% de los consumos con tarjeta en el exterior.

Sin embargo, esta popularidad ha traído consigo nuevas modalidades de fraude, siendo la más extendida el llamado “golpe de maquininha”.

En qué consiste este tipo de estafa

Esta estafa ocurre principalmente con vendedores ambulantes en las playas. El engaño se produce cuando el turista decide comprar un producto de bajo valor.

En el momento de pagar, el vendedor o un cómplice distraen a la víctima, mientras modifican el monto en la terminal de pago (posnet) o en el celular que funciona como tal.

Pagar con PIX

De esta manera, una transacción que debía ser de 5 reales puede terminar convirtiéndose en un cobro de 500 o hasta 5.000 reales sin que el usuario lo note al escanear el QR o acercar su tarjeta.

Otras estafas digitales

Los delincuentes también utilizan tácticas digitales más sofisticadas:

  • Falsa identidad: Los estafadores contactan a las víctimas vía WhatsApp utilizando logotipos oficiales del Banco Central de Brasil o de Pix. Bajo el pretexto de un "error técnico", solicitan datos personales para acceder a cuentas y billeteras virtuales.
  • Aplicaciones fraudulentas: Algunos promotores incitan a los turistas a escanear un código QR para descargar una supuesta aplicación de beneficios. Al hacerlo, se instala un software malicioso que permite a los criminales vaciar los fondos de las cuentas bancarias del usuario. Es fundamental recordar que Pix no exige la descarga de ninguna aplicación propia para funcionar.

Cómo pagar de forma segura

Para los argentinos, el sistema es accesible a través de billeteras virtuales de uso cotidiano como Mercado Pago, Modo, Ualá, Brubank, Personal Pay, y fintechs como Lemon, Prex o Belo, entre otras.

Para evitar ser víctima de estos fraudes, las fuentes recomiendan seguir estos consejos de seguridad:

  • Verificar siempre el importe en la pantalla de la terminal antes de autorizar cualquier operación.
  • No entregar nunca la tarjeta a terceros; el usuario debe ser quien inserte o acerque el plástico al lector,.
  • Rechazar la descarga de software a través de enlaces o códigos QR desconocidos; utilice solo las tiendas oficiales (App Store o Play Store),.
  • Cancelar la transacción si la pantalla del posnet está dañada o no permite ver con claridad el monto.
  • Activar notificaciones de consumo en el celular para recibir alertas inmediatas ante cualquier movimiento de dinero.
