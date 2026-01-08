Alerta para turistas en Brasil: cómo evitar posibles estafas al pagar con Pix

El sistema de pagos Pix, propio de Brasil, se ha convertido en la opción preferida de los turistas argentinos debido a que permite pagar en pesos con conversión automática a reales, ofreciendo un tipo de cambio más conveniente y evitando el recargo del 30% de los consumos con tarjeta en el exterior.
Los delincuentes también utilizan tácticas digitales más sofisticadas:
Falsa identidad: Los estafadores contactan a las víctimas vía WhatsApp utilizando logotipos oficiales del Banco Central de Brasil o de Pix. Bajo el pretexto de un "error técnico", solicitan datos personales para acceder a cuentas y billeteras virtuales.
Aplicaciones fraudulentas: Algunos promotores incitan a los turistas a escanear un código QR para descargar una supuesta aplicación de beneficios. Al hacerlo, se instala un software malicioso que permite a los criminales vaciar los fondos de las cuentas bancarias del usuario. Es fundamental recordar que Pix no exige la descarga de ninguna aplicación propia para funcionar.
Cómo pagar de forma segura
Para los argentinos, el sistema es accesible a través de billeteras virtuales de uso cotidiano como Mercado Pago, Modo, Ualá, Brubank, Personal Pay, y fintechs como Lemon, Prex o Belo, entre otras.
Para evitar ser víctima de estos fraudes, las fuentes recomiendan seguir estos consejos de seguridad:
Verificar siempre el importe en la pantalla de la terminal antes de autorizar cualquier operación.
No entregar nunca la tarjeta a terceros; el usuario debe ser quien inserte o acerque el plástico al lector,.
Rechazar la descarga de software a través de enlaces o códigos QR desconocidos; utilice solo las tiendas oficiales (App Store o Play Store),.
Cancelar la transacción si la pantalla del posnet está dañada o no permite ver con claridad el monto.
Activar notificaciones de consumo en el celular para recibir alertas inmediatas ante cualquier movimiento de dinero.