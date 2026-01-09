Disfruta el verano con los beneficios de Banco Macro en Palmares y en toda la Argentina, Brasil y Uruguay

Hasta el 28 de febrero los clientes de Banco Macro pueden disfrutar de múltiples beneficios con sus tarjetas de crédito Macro.
En Palmares es posible acceder a beneficios en los locales adheridos en terrazas gastronómicas:
30% de ahorro con Tarjetas Macro Selecta en Casa Vigil y Marchigiana.
20% de ahorro para clientes Selecta, Preferencial y General en:
Chachingo.
Don Mario.
El Club de la Milanesa.
Las Chapas.
Le Pain Quotidien.
Nipoti.
Omoi.
Patagonia.
República.
Taco Azteca.
Zitto.
Además, los viernes y sábados hay 12 cuotas sin interés en locales adheridos del Rubro Indumentaria: Cardón, Cher, Cloter, Eva Miller, La Martina, Lady Stork, Levis, Knauer, Kosiuko, Paula Cahen Danvers, Wanama, Rochas y La Dolfina, y hasta 6 cuotas sin interés para juguetería Alegretto.
A nivel nacional, los clientes pueden disfrutar de paradores, gastronomía, movilidad, espectáculos y hoteles de todo el país.
Todos los días se accede a 6 cuotas sin interés pagando en forma exclusiva con MODO o desde el celular sin contacto a través de Apple Pay, Google Pay o MODO NFC.
Este beneficio abarca a las Tarjetas de Crédito Macro y Tarjetas de Crédito Platinum Macro.
Con todas las tarjetas de crédito Macro Selecta, hay además 10% de ahorro, y hasta 6 cuotas sin interés.
Los balnearios adheridos son: Alaciel, Terraza del Alba en Pinamar, Bocas del Toro, Club Náutico Mar del Plata, Mar del Plata Golf Club, Prius y Princesa del Mar.
Del mismo modo, todos los días, en sombras en Divisadero Club de Mar de Cariló, se puede acceder a un 20% de ahorro, pagando con Tarjetas de Crédito Mastercard Macro, Mastercard Platinum Macro y Mastercard Black Macro Selecta.
El tope de devolución es de 150.000 pesos por cuenta por semana, para todos los segmentos de clientes.
En Zur Cocina Costeña de Cariló es posible tener un 25% de ahorro pagando con Tarjetas de Crédito Mastercard Black Macro Selecta.
El tope de devolución es de 90.000 pesos por cuenta por semana.
Todos los días hay un 10% de descuento pagando en forma exclusiva con MODO o desde el celular sin contacto –a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay– con tarjetas de crédito Macro.
Con todas las tarjetas de crédito Platinum Macro, abonando en forma exclusiva con MODO o desde el celular sin contacto –a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay– el ahorro es del 20%.
Con todas las tarjetas de crédito Macro Selecta, pagando en forma exclusiva con MODO o desde el celular sin contacto –a través de MODO NFC, Google Play o Apple Pay– el descuento es del 30%.
Tope de devolución:
Cartera General: $20.000 por cuenta por mes.
Preferencial: $50.000 por cuenta por mes.
Selecta: $100.000 por cuenta por mes.
Locales adheridos: Atilio´s Sandwich Co, Banderita Parrilla, Break 197, Camelia Sensi –Cariló–, Cava Federal Bar de Vinos, Ciao, Costa Serena, De Mi Campo, El Capitán Restaurante, El Timón, Furia Puto Fuego, Il Sasso Golf y food, La Pulpería de Cariló, Restó La Vieja Hostería de Pinamar, Casa Mandinga, Mandinga Parrilla, Lo de Fran Cocina de Mar, Mar del Plata Golf Club, Mattone Bar y Pizza, Paxapoga, Villa Cobo, Saranegro, Muu, Ringo Burger Club, Rosso Osteria, Sainte Jeanne y Sin Nombre Vermutería.
Además, con todas las tarjetas de crédito Mastercard Black Macro Selecta es posible acceder a un 25% de ahorro en Lucciano's, Patagonia, Masse Boulangerie, Parador Atalaya, Tante, Dean and Dennys y Temple.
El tope de devolución es de 10.000 pesos por cuenta por semana.
Cartera General, Preferencial y Selecta:
Todos los días en paquetes, alojamientos y actividades en Despegar y Al Mundo hay 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito Macro.
Todos los días en Selecta Volar – macroalmundo.com.ar se puede pagar en hasta 12 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Macro Selecta. Aplica a vuelos, paquetes y alojamientos con destino nacional.
Además, todos los días en Duty Free Shop de Fray Bentos, Aeropuerto de Punta del Este, Aeropuerto de Carrasco, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Rosario, pagando con Tarjetas de Crédito Visa Signature Macro Selecta –a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay– se accede a un 30% de ahorro.
El tope de devolución es de $30.000 por cuenta por mes para Argentina y de 30 dólares por cuenta por mes para Uruguay.
Del mismo modo, todos los días en Shop Gallery, pagando con el celular sin contacto a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay, con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta es posible hacerlo con 30% de descuento.
El tope es de $30.000 por cuenta por mes.
Todos los días se puede abonar hasta en 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Macro Selecta, en hoteles seleccionados.
Todos los días en Flecha Bus, Plataforma 10 y Rutatlántica hay hasta 6 cuotas sin interés con todas las Tarjetas de Crédito Macro y Tarjetas de Crédito Platinum Macro.
Todos los días en Assist Card es posible tener hasta un 45% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con todas las Tarjetas de Crédito Macro. No hay tope y el ahorro se hace en el acto.
Todos los días es posible cambiar puntos por millas de los programas de pasajeros frecuentes de Aerolíneas Plus, Smiles, Latam Pass y Air Europa Suma.
Heladerías y Chocolaterías
Todos los días con Tarjetas de Crédito Visa Macro, pagando con MODO o con el celular sin contacto –MODO NFC, Google Pay y Apple Pay– se accede a un 10% de ahorro.
Con Tarjetas de Crédito Visa Platinum Macro, pagando con MODO o con el celular sin contacto –MODO NFC, Google Pay y Apple Pay– hay 20% de descuento.
Con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con el celular sin contacto –a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay– el descuento es del 30%.
Tope de devolución:
Cartera General: $10.000 por cuenta por mes.
Preferencial: $20.000 por cuenta por mes.
Selecta: $30.000 por cuenta por mes.
Los comercios adheridos son: Chocorísimo, Chungo, Freddo, Guapaletas, La Pinocha, Lucciano’s, Mamuschka, Persicco y Rapanui.
Combustible
Los miércoles con Tarjetas de Crédito Visa Platinum Macro en YPF hay 20% de ahorro pagando desde MODO.
Tope de devolución: 15.000 pesos por mes por cliente.
Con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta el descuento es del 30% pagando con MODO.
Tope: 25.000 pesos por cliente por mes.
Gastronomía
Todos los días se puede acceder a un 30% de ahorro con Tarjetas de Crédito Visa Signature Macro, pagando en forma exclusiva con Google Pay o Apple Pay, en: Moby Dick, Marismo, El Galpón, Narbona y la 104 de Narbona.
El tope de devolución es de 100 dólares por transacción y de hasta 1.000 dólares total promoción.
Todos los días hay 15% de ahorro con tarjetas de crédito American Express ICON Macro Selecta pagando en Parada 30 American Express Beach Club. No hay tope y el ahorro se hace en el acto.
Sombras y Sombrillas
Todos los días en La Susana de José Ignacio hay 50% de descuento pagando con Tarjeta de Crédito Mastercard Black Macro Selecta. No hay tope de devolución y el ahorro se hace en el acto.
Todos los días en pasajes y bodegas hay 10% de ahorro con todas las tarjetas de crédito Macro Selecta.
El tope de devolución es de 100.000 pesos por cuenta por mes.
En gastronomía, en comercios adheridos dentro del barco y en la terminal de Buquebus, hay 30% de ahorro con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando en forma exclusiva con MODO o desde el celular sin contacto con –MODO NFC, Google Pay o Apple Pay–.
El tope de devolución es de $100.000 por cuenta por mes.
Todos los días en todos los restaurantes de Uruguay y Brasil, con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con Google Pay o Apple Pay hay 40% de ahorro.
El tope de devolución es de 145.000 pesos por cuenta por mes.
Banco Macro tiene para el Verano 2026 una propuesta integral pensada para sorprender, emocionar y conectar con los clientes en cada uno de sus momentos. Se trata de un formato vivo, dinámico y veraniego que combina lifestyle, deporte, bienestar y entretenimiento premium.
Acerca de Banco Macro: Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.