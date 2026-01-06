Cuánto cuesta vacacionar hoy en Brasil, Mar del Plata y Bariloche: cuál sale más barato

Con el inicio de 2026, el blog de educación financiera de Naranja X, Hablemos de Plata, difundió un relevamiento exclusivo de Focus Market que pone el foco en los costos asociados a salir de vacaciones este verano y en los cambios en los hábitos de consumo de las familias argentinas .

El informe muestra aumentos moderados en la canasta de productos estacionales , pero diferencias cada vez más marcadas entre vacacionar dentro del país o viajar al exterior , en un contexto atravesado por aumentos de precios y del tipo de cambio.

“De cara al verano 2026, estamos observando un crecimiento sostenido del interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana. Frente a un contexto de mayor cautela en el gasto, los hogares priorizan experiencias más frecuentes pero de menor duración, lo que favorece destinos cercanos y propuestas flexibles. Esta tendencia consolida a las escapadas de fin de semana como una de las principales dinámicas del turismo interno para la próxima temporada”, señaló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

El estudio analiza el costo de vacacionar durante 15 días para un grupo familiar tipo -dos adultos y dos menores- contemplando pasajes aéreos y alojamiento en hotel tres estrellas con desayuno incluido .

Entre los destinos nacionales más elegidos, Mar del Plata encabeza el ranking con un costo total estimado en $5.121.156 , lo que representa una suba del 4% respecto de 2024. Le siguen Bariloche , con un total de $7.693.084 y un incremento interanual del 28%, y Mendoza , que se incorpora este año al relevamiento, con un costo aproximado de $3.610.467.

Las diferencias se profundizan al observar los destinos internacionales. En el caso de Río de Janeiro, el aumento interanual es del 6%, impulsado principalmente por el encarecimiento de los pasajes aéreos, que para una familia de cuatro personas suman en promedio $5.652.727. Al agregar la hotelería, el gasto total asciende a $8.412.283.

Más marcada es la suba en Punta del Este, donde el incremento alcanza el 32% interanual, traccionado por los precios de la estadía, que rondan los $8.073.412. En conjunto, el costo de traslado y alojamiento familiar en el principal balneario uruguayo se eleva a $10.978.158.

En tanto, pasar la quincena en Santiago de Chile demanda una inversión cercana a los $7.362.873, incluyendo vuelo y hotel.

image

El impacto del tipo de cambio

El informe vincula estas diferencias con la evolución de las monedas durante 2025. En ese período, el peso argentino acumuló una depreciación del 36,97%, mientras que monedas regionales clave para el turismo —como el real brasileño, el peso chileno y el peso mexicano— se apreciaron entre un 7% y un 13%. Este desfasaje encareció en términos relativos el consumo en el exterior para los turistas argentinos.

El impacto se refleja en los precios en moneda local: entre enero y diciembre de 2025, los productos típicos de consumo turístico en Brasil aumentaron un 63% medidos en pesos argentinos; en Chile, el incremento trepó al 52%; y en México alcanzó el 44%.

“La depreciación del peso argentino frente al dólar, junto con la apreciación de monedas clave para el turismo regional, encareció los viajes al exterior en la segunda mitad del año y redujo la competitividad de esos destinos para el público argentino”, explicó Di Pace.

image

La canasta de productos del verano

Además de los gastos en turismo, el estudio analiza una canasta de 33 productos necesarios para la temporada estival, con un valor total de $984.319. El monto representa un incremento interanual del 12%, una suba contenida en comparación con otros rubros, aunque con comportamientos dispares entre los distintos artículos.

Entre los productos que más aumentaron se destacan el traje de baño para mujer (+48%), las gorras infantiles (+43%) y las cremas hidratantes (+43%).

image

En contraste, algunos bienes estacionales registraron bajas significativas, como los inflables para agua (-32%), los toallones (-13%) y los insecticidas en aerosol (-10%).