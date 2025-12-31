Vacaciones al exterior: la caída del poder de compra y la suba del dólar frenó la venta de paquetes

La alegría brasilera, las playas del Caribe, los precios competitivos y el aumento en las frecuencias o vuelos directos han convertido las vacaciones en el exterior en una posibilidad en alza. Opción abierta solo para quienes pueden vacacionar en un contexto en que los salarios siguen rezagados y los niveles de consumo en general continúan en baja.

En 2024 hubo un fuerte boom de estos destinos y de las vacaciones al exterior, de la mano de una gran brecha cambiaria que favorecía a los turistas locales y altos costos argentinos que elevaron los precios de los tradicionales destinos de la costa nacional.

Aunque este verano persisten estas situaciones de manera relativa, lo cierto es que la conveniencia de moneda ha disminuido por la suba del dólar y los paquetes al exterior se han vendido –con excepciones- a un ritmo menor al del año pasado.

El motivo principal del freno tiene que ver con la dificultad para llegar a fin de mes que hoy parece alcanzar a más argentinos. De este modo, desde las agencias explicaron que a esta altura del año existen muchas consultas, pero menos confirmaciones en comparación con lo sucedido el año pasado. “Muchas personas deciden el viaje a último momento”, comentaron desde la Vive Los Andes Viajes .

Agregaron que la oferta es amplia y que en las últimas semanas se ha producido una baja de precios en algunos paquetes dada las demoras en las decisiones. Estas son ofertas puntuales de mayoristas o agencias que ya han comprado el cupo y deben completar dicha apuesta. Son bajas puntuales de entre 100 y 200 dólares con cupos limitados que muchos veraneantes aprovechan en estos días.

Cambio de perspectivas

Desde la consultora Focus Market que lidera Damián Di Pace han elaborado un estudio de precios de los destinos nacionales e internacionales. “En la primera parte del año vimos a muchos argentinos adelantando reservas para viajes al exterior, apalancados en un tipo de cambio que resultaba conveniente”, expresó Di Pace. Agregó que tras la corrección cambiaria, ese comportamiento se revirtió dado el encarecimiento en pesos de los destinos internacionales.

San Bartolomé - Mar Caribe Gentileza

Desde la agencia ISC Viajes, Maximiliano Cornejo, expresó que sus ventas al exterior han crecido un 20% en comparación con el año pasado. Sin la cuenta fina todavía, aseguró que han vendido bien en esta temporada, pero que parte de ese crecimiento puede haberse debido a la corrección del tipo de cambio. Adelantarse a la temporada fue clave para el desempeño ya que, como expresó Di Pace, muchos anticiparon las compras en función de la conveniencia mencionada.

Marcelo Caliri, ejecutivo de Ventas de la empresa mayorista Intertravel, expresó que si bien sus paquetes se han vendido bien esta temporada, se ha observado un menor impulso en comparación con la pasada. “Este año hay más personas que no llegan a fin de mes y cupos que el año pasado estaban llenos, este todavía tienen algunos lugares libres”, señaló Caliri. Al no estar el vuelo repleto, muchos han empezado a aprovechar las ofertas de último minuto.

Florencia Chorner, directora Comercial de Turismo City, expresó que sus ventas crecieron en líneas generales. Sin embargo, comentó que esta temporada han tenido mejor performance los destinos nacionales que los internacionales. Tanto desde esta agencia como desde el resto de las consultadas coincidieron en que el exterior ha sido impulsado por Brasil. Este destino, en especial en Mendoza, este año ha sumado varios vuelos directos y mejorado su conectividad.

De cara al verano 2026, el informe de Focus Market anticipó un crecimiento sostenido del interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana. “Frente a un contexto de mayor cautela en el gasto, los hogares priorizan experiencias más frecuentes, pero de menor duración lo que favorece destinos cercanos y propuestas flexibles”, sumó Di Pace. Esta tendencia consolida a las escapadas de fin de semana como una de las principales dinámicas del turismo interno para la próxima temporada.

Precios promedio y destinos más elegidos

Los precios en dólares de los destinos más elegidos como Brasil y el Caribe han tenido mínimos ajustes aunque en líneas generales los prestadores aseguraron que no ha casi subas. En tanto, los nacionales han mostrado una relativa baja, según el trabajo realizado por Focus Market. Según este estudio, unas vacaciones a Río de Janeiro aumentaron 6% interanual mientras que unas en Mar del Plata subieron un 4%.

El relajado pueblito de Brasil con espíritu bohemio playas amplias, mar claro y ritmo lento (4)

Aunque la oferta es amplia y depende de los vuelos y el tipo de hotel, en la actualidad hay diversas opciones para viajar al exterior en verano. La mayoría de las agencias ofrece opciones a medida así como paquetes a los distintos destinos de Brasil. Hacia adelante, expresaron que ya se ha comenzado a vender paquetes para el Mundial al tiempo que han crecido destinos como Turquía, Aruba y Miches en República Dominicana.

Por caso, desde la Vive Los Andes Viajes una de las opciones es el viaje en micro hasta Camboriú con Cataratas del Iguazú. El paquete dura 14 días y media pensión y tiene un precio promedio por persona de 1.000 dólares. En tanto, Intertravel posee, entre sus propuestas, el chárter directo desde Mendoza hasta Camboriú con 7 noches de estadía, traslados y media pensión con un valor que va de los 1.250 a los 1.600 dólares en función del hotel que se elija.

Ambos ofrecen cuotas y este último una promoción especial para que los empleados públicos anticipen sus viajes de 2026 y paguen en cuotas vía bono. Con esta misma modalidad, desde Turismo City aseguraron que las ventas de sus viajes al exterior han estado apalancadas por la posibilidad del pago en cuotas en dólares.

Por otro lado, el responsable de ISC Viajes destacó que este verano han logrado buenos acuerdos para ser competitivos y poseen una oferta amplia. Así, hay paquetes para Brasil (Río de Janeiro y Buzios) entre 900 y 1.200 dólares una semana para enero febrero. En tanto, para este verano en un all inclusive del Caribe se encuentran opciones que arrancan den los 1.600 dólares.