Mendoza se posiciona como el destino más económico del país para las vacaciones de verano

Mendoza fue identificada como la opción más económica para una familia tipo entre los principales destinos nacionales para estas vacaciones ,

Según un relevamiento de la consultora Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X. Un itinerario de 14 noches para dos adultos y dos menores en establecimientos de tres estrellas, incluyendo aéreos, tiene un costo total de $3.610.467 en la provincia.

Esta cifra marca una diferencia sustancial frente a otros destinos: el mismo paquete asciende a $7.693.084 en Bariloche y a $5.121.156 en Mar del Plata .

Desde el Ente Mendoza Turismo (Emetur) , su titular Gabriela Testa subrayó que este resultado ratifica que la provincia ofrece precios muy competitivos tanto en economía como en calidad de prestaciones.

Atribuyó este logro al esfuerzo del sector empresario por adaptar sus costos a la nueva realidad macroeconómica y a la decisión del Gobierno provincial de disminuir la alícuota de los ingresos brutos para el sector de alojamientos y gastronomía durante este año.

Preferencias y nuevas tendencias de consumo

El informe también revela que la región de Cuyo se encuentra entre las más buscadas por los argentinos, destacándose específicamente tres puntos mendocinos: Mendoza capital, San Rafael y Uspallata.

san rafael En Valle Grande también se puede optar por la contemplación del paisaje.

Por su parte, Damián Di Pace, director de Focus Market, señaló que para las próximas temporadas se observa un crecimiento en el interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana, debido a una mayor cautela en el gasto de los consumidores.

Para capitalizar este interés, el Gobierno de Mendoza, en conjunto con el sector privado, ha desarrollado más de 120 acciones de promoción nacional e internacional durante el último año.

"Manso Destino": promociones vigentes hasta febrero

Bajo la campaña "Mendoza, manso destino", se han articulado tres ejes centrales con beneficios directos para el turista que estarán vigentes hasta el 15 de febrero:

Manso Menú: Ofrece un menú de tres pasos más una bebida por un precio máximo de $35.000 .

Ofrece un menú de tres pasos más una bebida por un precio máximo de . Mansa Bodega: Incluye visitas guiadas con degustación por un valor de hasta $15.000 .

Incluye visitas guiadas con degustación por un valor de hasta . Manso Alojamiento: Contempla habitaciones dobles con desayuno con opciones que parten desde los $45.000 hasta un tope de $100.000.

Los interesados pueden consultar la lista completa de prestadores adheridos y filtrar por zona o servicios a través del sitio web oficial de turismo de la provincia.