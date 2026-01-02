2 de enero de 2026 - 19:04

Mendoza se viste de gala en 2026: los torneos que se realizarán en la provincia

Varios eventos polideportivos de gran renombre arribarán a Mendoza este año y aún pueden haber más competencias dónde queda definir sede.

El estadio Aconcagua albergará gran parte de estos certámenes.

El estadio Aconcagua albergará gran parte de estos certámenes.

El polideportivo tiene gran influencia en la provincia de Mendoza, y este 2026 no parece ser la excepción, y eso al público mendocino le agrada. Varios deportes, como el fútbol sala, vóley, hockey sobre césped y el handball, se verán en estadios locales en diversas competencias. La provincia se sitúa como uno de los principales pilares de la diversidad deportiva.

image
Jockey Club fue el último campeón de la división de honor de Futsal en Mendoza.

Jockey Club fue el último campeón de la división de honor de Futsal en Mendoza.

El vóley y el balonmano serán protagonistas, con torneos históricos

El vóley será la principal atracción deportiva para mendocinos en la rama femenina, ya que la tierra del sol y el vino albergará, en el mes de febrero, del 17 al 28 de ese mes, la Liga Nacional Femenina, que se disputará en el Club Pacífico. Este certamen lo disputarán más de 16 equipos, dos más que en la edición anterior, que buscan ascender a la máxima división del vóley nacional. Pacífico, Regatas y San Martín son los tres conjuntos de nuestra tierra que buscarán hacer historia.

Por su parte, el handball llegará con el primer Campeonato Nacional, desde el 7 al 12 de abril en San Martín, donde también divisiones inferiores del Juvenil "A" y el Nacional Menor "A" se llevarán a cabo, pero en el Gran Mendoza, del 20 al 25 de ese mismo mes. El ente madre de esta disciplina destacó que, a lo largo del año, más torneos de este nivel podrían llegar a Mendoza, pero se decidirá en la Asamblea de la Confederación Argentina de Handball (CAH), que se hará en febrero de este año.

image
El vóley en Regatas representará a la provincia junto a Pacífico y San Martín.

El vóley en Regatas representará a la provincia junto a Pacífico y San Martín.

Mendoza presente en la formación del hockey sobre patines

Nuestra provincia comenzó a planificar el 2026 lleno de sorpresas polideportivas vistas anteriormente. El hockey sobre patines aparece una vez más para albergar los principales torneos de esta disciplina en categorías de formación, donde juniors y cadetes se pondrán a prueba para demostrar su destreza. Las demás competencias se desarrollarían en Buenos Aires, Entre Ríos y San Juan.

En la primera mitad de este 2026 será el campeonato masculino junior, desde el 20 de abril, y en la segunda parte le tocará a la rama femenina con el argentino de clubes infantil, que empezaría a finales de julio. Los cadetes harán lo suyo desde el 5 al 10 de octubre. Se espera una gran participación de Impsa, el equipo mendocino que ganó todas las competencias que disputó en este 2025, desde la Copa Vendimia hasta el Clausura y Campeonato Mendocino, para coronar con el Argentino de clubes.

image
IMPSA fue el equipo mendocino dominador en Hockey sobre patines.

IMPSA fue el equipo mendocino dominador en Hockey sobre patines.

