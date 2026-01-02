Verano en Mendoza: Huentala Wines invita a sus picnics entre viñedos en Gualtallary

La experiencia está orientada a mendocinos y turistas que deseen compartir una rica comida bajo la sombra en un entorno lleno de verde, rodeados de obras de arte monumentales y aroma a viñedos.

Fin de año con más logros para Huentala Wines y los vinos mendocinos

El picnic es elaborado por Rastro by Huentala Wines, el restaurante de la bodega del Grupo Huentala , y ofrece una selección de propuestas saladas y dulces, acompañadas de bebida con y sin alcohol. Cada comensal recibe una canasta con el siguiente menú:

- Brochette de ternera, vegetales en dos texturas.

Propuesta dulce:

- Crumble de peras.

- Eclair de chocolate blanco y lavanda.

Incluye 1 botella de vino Sombrero o Gran Sombrero (a elección) cada dos adultos, además de Agua Local.

El valor del picnic es de ARS 38.000 por persona con vino de la línea Sombrero y ARS 45.000 con vino Gran Sombrero.

Importante: la actividad requiere reserva previa con al menos 24 hs de anticipación.

Se establecen dos horarios de llegada para la experiencia: 12 h y 13 h.

Dirección: Estancia Silva s/n, Gualtallary, Tupungato, Mendoza.

SOBRE HUENTALA WINES

Huentala Wines, perteneciente al Grupo Huentala -grupo empresario liderado por Julio Camsen-, cuenta con un terreno de 230 hectáreas en Gualtallary, una zona privilegiada del Valle de Uco, ubicada a 1400 msnm, al pie de la Cordillera de los Andes.

La bodega abre sus puertas al turismo ofreciendo visitas guiadas, degustaciones y una recorrida al parque de esculturas de gran tamaño, así como también una propuesta gastronómica de menús temáticos en el restaurante "Rastro by Huentala Wines".

Por otro lado, los turistas pueden visitar la sede de Huentala Wines en pleno centro de la ciudad de Mendoza, situada en el edificio del Hualta Winery Hotel Curio Collection By Hilton, primer y único hotel bodega urbano de América.

Más info sobre Huentala Wines:

Redes Sociales: IG @huentalawines / Facebook: /HuentalaWines / Linkedin: /HuentalaWines / Tienda: https://store.huentalawines.com / www.huentalawines.com

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines; Rastro By Huentala Wines; La Cabrera, casa de carnes; La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino; Acequias Restaurant, Devas Bar y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y del entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes”-promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación-; y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras. Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.

Más información: www.grupohuentala.com.ar