Fin de año con más logros para Huentala Wines y los vinos mendocinos

Huentala Wines cierra el 2025 con más buenas noticias para brindar. En el ranking 2025 de Vinómanos, uno de los medios especializados en vinos y gastronomía más influyentes de habla hispana, tres de sus Cabernet Franc fueron distinguidos con destacados puntajes, un reconocimiento que reafirma el trabajo sostenido de la bodega, la identidad del terroir mendocino y la búsqueda constante de excelencia en cada etiqueta.

El ranking surge de una rigurosa cata de más de 150 muestras evaluadas por los expertos.

Por otro lado, en cuanto a los vinos Malbec , se cataron a ciegas cerca de 500 etiquetas provenientes de casi todas las provincias vitivinícolas del país. En el adelanto del Informe 2025 de dicho varietal, dos vinos de Huentala Wines fueron incluidos entre los que marcan tendencia:

Este último reconocimiento reviste un valor especial para la bodega del Grupo Huentala , ya que por primera vez aparece un vino kosher en una publicación especializada. La etiqueta forma parte de la línea Dreidel Kosher Wines , la única elaborada con uvas provenientes de Gualtallary, cultivadas en la finca La Isabel Estate a 1.400 metros sobre el nivel del mar, al pie de la Cordillera de los Andes.

Un año de reconocimientos internacionales

Un 2025 de múltiples celebraciones para Huentala Wines.

Los resultados de Vinómanos se suman a un año excepcional para la bodega del Grupo Huentala. Recientemente, obtuvo un desempeño histórico en Descorchados 2026, con más de 15 vinos premiados. Por otro lado, Huentala La Isabel Estate, Cofermented Blend 2023 obtuvo doble medalla de oro, consagrándose como Mejor Vino Tinto de la Argentina y Mejor Blend de Malbec en la cata a ciegas del International Wine Challenge 2025.

Además, seis vinos del portfolio recibieron calificaciones sobresalientes por parte de Wine Enthusiast, y otros tantos fueron premiados en el concurso de Vinos y Espirituosas de Guarda 14 (Diario Los Andes). Estos reconocimientos, junto a los obtenidos por Tim Atkin y Vinous Media, refuerzan la proyección internacional del trabajo enológico y del terruño de Huentala Wines.

Un logro colectivo

Huentala Wines celebra estos reconocimientos como un logro colectivo: felicita a su equipo de enología, liderado por José “Pepe” Morales, y a todo su staff por el compromiso, la pasión y el trabajo sostenido que hacen posible cada resultado. Asimismo, agradece al público, tanto de Argentina como del exterior, por elegir Huentala Wines para acompañar sus momentos más memorables.

Más info sobre Huentala Wines

Redes Sociales: IG @huentalawines / Facebook: /HuentalaWines / Linkedin: /HuentalaWines

Tienda: https://store.huentalawines.com

Web: www.huentalawines.com

Sobre Grupo Huentala

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en los sectores financiero y fintech, vitivinícola y gastronómico, y en la industria de la hospitalidad y el entretenimiento.

Los tres hoteles del grupo se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, conformando un distrito de arte, vino y gastronomía, y el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.

Por último, Grupo Huentala sostiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables y trabajando bajo certificaciones como “Hoteles Más Verdes” y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina.

Más información: www.grupohuentala.com.ar