Fundación YPF reunió a sus 300 becarios en el Encuentro "Energía en Tiempo Real"

La iniciativa reunió a estudiantes de carreras vinculadas a la energía de todo el país, quienes visitaron instalaciones estratégicas de YPF y participaron en espacios de formación, intercambio y desafíos de innovación.

La Fundación YPF organizó el 12° encuentro anual del programa de becas en Buenos Aires, con la participación de sus 300 becarios, estudiantes de carreras vinculadas a la energía de todo el país. Durante las tres jornadas en las que se desarrolló el evento, los becarios conocieron los RTIC de Upstream y comercialización de la torre Puerto Madero, el Buque regasificador ubicado en Escobar, la Central Térmica Dock Sud de YPF Luz, entre otras instalaciones de YPF.

En el evento de cierre realizado en la Usina del Arte, el CEO de YPF, Horacio Marín, conversó con los becarios sobre su trayectoria, los desafíos del desarrollo de Vaca Muerta, el plan 4x4 de YPF, la evolución de la energía en los próximos años y las tecnologías que se están incorporando para mejorar la eficiencia y rentabilidad.

“Me siento extremadamente orgulloso porque este es el mejor programa porque lo que hace es dar igualdad de oportunidades a través de la meritocracia”, destacó Marín.

El director ejecutivo de Fundación YPF, Gustavo Schiappacasse, comentó que “este encuentro nos permite acercar a nuestros becarios para que conozcan cómo son las operaciones clave de la producción energética”. Y agregó que “en Fundación YPF apostamos a la formación de quienes van a ser los futuros profesionales de la energía”.

El Encuentro Anual de Becarios es una iniciativa que tiene como finalidad acercar a los estudiantes a la industria y generar un espacio de intercambio entre ellos, sus mentores y profesionales de YPF.