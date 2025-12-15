Bajará 2% el precio de la nafta en YPF: "Todos los días un poquito"

El CEO de YPF, Horacio Marín, anunció este domingo por la noche que la empresa aplicará una baja promedio del 2% en el precio de la nafta, en función de las variables de oferta y demanda que monitorea la compañía energética. En lo que va del año, aumentó 38%.
El anuncio lo realizó en una entrevista por el canal LN+, donde aclaró que la reducción no se reflejará de manera uniforme ni inmediata. “Esta semana va a haber una baja del 2% en la nafta”, señaló, y explicó que el ajuste se verá “todos los días un poquito, y no en todos lados igual”, aunque el promedio nacional marcará esa disminución.
Marín recordó la política que impulsa desde su llegada a YPF: “Cuando llegamos dijimos ‘vamos a hacer un acuerdo de honestidad con los consumidores, si sube, sube y si baja, baja’”. En ese sentido, destacó: “Y bajamos dos veces la nafta”.
Actualmente, el litro de nafta súper en YPF se ubica en torno a los $1.600 en el Gran Mendoza, mientras que la Infinia supera los $1.900. “Veníamos subiendo la nafta, pero tenemos micropricing, no sube de un día para el otro sino que vamos monitoreando las variables”, agregó el directivo.
Aumentos "silenciosos" de la nafta por encima de la inflación
La baja anunciada genera sorpresa en el mercado, ya que entre enero y noviembre el precio de los combustibles acumuló un aumento cercano al 38%, unos 10 puntos porcentuales por encima de la inflación general.
Desde junio, YPF aplica el sistema de micropricing, que ajusta los valores de nafta y gasoil según la demanda y el horario, con descuentos puntuales y modificaciones graduales que, en la práctica, derivaron en subas progresivas sin anuncios formales por parte de la empresa.
De hecho, ya no existe la obligación de informar los aumentos. Entonces, los clientes se llevan la sorpresa al acudir a las estaciones o ven, día a día, cómo cambian los números en las pantallas. Además, no todas las estaciones muestran los mismos precios.