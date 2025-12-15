15 de diciembre de 2025 - 09:12

Bajará 2% el precio de la nafta en YPF: "Todos los días un poquito"

Lo dijo el CEO de la compañía, Horacio Marín. En los últimos meses, el micropricing aceleró aumentos de precios sin anuncio previo.

Foto archivo / Los Andes

Foto archivo / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El CEO de YPF, Horacio Marín, anunció este domingo por la noche que la empresa aplicará una baja promedio del 2% en el precio de la nafta, en función de las variables de oferta y demanda que monitorea la compañía energética. En lo que va del año, aumentó 38%.

Leé además

La nafta subió varios puntos por encima de la inflación en lo que va de 2025. Foto: Ramiro Gomez

Micropricing en YPF y aumentos "silenciosos": cuántos puntos por encima de la inflación subió el combustible

Por Sandra Conte
YPF profundiza la exploración de Vaca Muerta en Mendoza con una nueva perforación de exploración no convencional

YPF profundiza la exploración de Vaca Muerta en Mendoza con una nueva perforación

Por Sandra Conte

El anuncio lo realizó en una entrevista por el canal LN+, donde aclaró que la reducción no se reflejará de manera uniforme ni inmediata. “Esta semana va a haber una baja del 2% en la nafta”, señaló, y explicó que el ajuste se verá “todos los días un poquito, y no en todos lados igual”, aunque el promedio nacional marcará esa disminución.

Marín recordó la política que impulsa desde su llegada a YPF: “Cuando llegamos dijimos ‘vamos a hacer un acuerdo de honestidad con los consumidores, si sube, sube y si baja, baja’”. En ese sentido, destacó: “Y bajamos dos veces la nafta”.

Por el furor que desató Milei YPF comenzará a vender los mamelucos de Vaca Muerta
Horacio Mar&iacute;n, CEO de YPF, junto al presidente Javier Milei.&nbsp;

Horacio Marín, CEO de YPF, junto al presidente Javier Milei.

Actualmente, el litro de nafta súper en YPF se ubica en torno a los $1.600 en el Gran Mendoza, mientras que la Infinia supera los $1.900. “Veníamos subiendo la nafta, pero tenemos micropricing, no sube de un día para el otro sino que vamos monitoreando las variables”, agregó el directivo.

Aumentos "silenciosos" de la nafta por encima de la inflación

La baja anunciada genera sorpresa en el mercado, ya que entre enero y noviembre el precio de los combustibles acumuló un aumento cercano al 38%, unos 10 puntos porcentuales por encima de la inflación general.

Desde junio, YPF aplica el sistema de micropricing, que ajusta los valores de nafta y gasoil según la demanda y el horario, con descuentos puntuales y modificaciones graduales que, en la práctica, derivaron en subas progresivas sin anuncios formales por parte de la empresa.

De hecho, ya no existe la obligación de informar los aumentos. Entonces, los clientes se llevan la sorpresa al acudir a las estaciones o ven, día a día, cómo cambian los números en las pantallas. Además, no todas las estaciones muestran los mismos precios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

petroleo: mejoran las expectativas para 2026 a casi un ano del plan andes

Petróleo: mejoran las expectativas para 2026 a casi un año del Plan Andes

Por Diana Chiani
Un gran avance para el parque solar El Quemado

Parque solar El Quemado: La primera subestación ya tiene energía

Por Redacción Economía
conoce que municipio tiene 130.000 m² de nuevas construcciones y megaproyectos urbanos

Conocé que municipio tiene 130.000 m² de nuevas construcciones y megaproyectos urbanos

Lanzamiento del Clúster de Construcción SICONM+.

Lanzamiento del Clúster de Construcción SICONM+: articulación para el desarrollo del sector en Mendoza

Por Matías Carretero