Bajará 2% el precio de la nafta en YPF: "Todos los días un poquito"

Lo dijo el CEO de la compañía, Horacio Marín. En los últimos meses, el micropricing aceleró aumentos de precios sin anuncio previo.

El CEO de YPF, Horacio Marín, anunció este domingo por la noche que la empresa aplicará una baja promedio del 2% en el precio de la nafta, en función de las variables de oferta y demanda que monitorea la compañía energética. En lo que va del año, aumentó 38%.

El anuncio lo realizó en una entrevista por el canal LN+, donde aclaró que la reducción no se reflejará de manera uniforme ni inmediata. “Esta semana va a haber una baja del 2% en la nafta”, señaló, y explicó que el ajuste se verá “todos los días un poquito, y no en todos lados igual”, aunque el promedio nacional marcará esa disminución.

Marín recordó la política que impulsa desde su llegada a YPF: “Cuando llegamos dijimos ‘vamos a hacer un acuerdo de honestidad con los consumidores, si sube, sube y si baja, baja’”. En ese sentido, destacó: “Y bajamos dos veces la nafta”.

Horacio Marín, CEO de YPF, junto al presidente Javier Milei. Actualmente, el litro de nafta súper en YPF se ubica en torno a los $1.600 en el Gran Mendoza, mientras que la Infinia supera los $1.900. "Veníamos subiendo la nafta, pero tenemos micropricing, no sube de un día para el otro sino que vamos monitoreando las variables", agregó el directivo.

Aumentos "silenciosos" de la nafta por encima de la inflación La baja anunciada genera sorpresa en el mercado, ya que entre enero y noviembre el precio de los combustibles acumuló un aumento cercano al 38%, unos 10 puntos porcentuales por encima de la inflación general.