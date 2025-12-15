Carrefour acelera su salida de Argentina: fecha límite para presentar ofertas y De Narvaez como favorito

La venta de Carrefour Argentina entra hoy en su instancia decisiva, con la fecha límite para presentar ofertas vinculantes fijada para este 15 de diciembre . El proceso se da en el marco de la salida del grupo francés del mercado local y mantiene en vilo a todo el sector de supermercados .

En ese escenario, Francisco de Narvaez se consolida como el favorito para quedarse con la operación, aunque en las últimas horas surgieron movimientos de último momento que podrían modificar el desenlace de una de las transacciones empresarias más relevantes del año.

Según iProfesional , la decisión de vender Carrefour Argentina responde a un plan global anunciado por Alexandre Bompard , CEO mundial del grupo, orientado a desprenderse de activos considerados no estratégicos para financiar inversiones en mercados prioritarios como Francia, España y Brasil. Argentina, atravesada por la inestabilidad económica, quedó fuera de ese eje.

El proceso es encabezado por Deutsche Bank , entidad a cargo del mandato de venta de una operación que incluye unas 700 sucursales de distintos formatos, una red de 17.000 empleados y una participación del 21,1% del mercado. En el sector aseguran que la definición “podría darse antes de fin de año”, dada la etapa avanzada de las negociaciones.

En este contexto, Francisco de Narvaez aparece como el principal candidato. Dentro del Grupo GDN , que controla el 60% del capital junto al fondo francés L Catterton , algunos referentes dan por hecho el resultado y se consideran “los elegidos” para cerrar el acuerdo. El empresario ya presentó una oferta por u$s1.000 millones y propuso mantener la marca Carrefour en la Argentina mediante un acuerdo de licencia, acompañado por un “estricto contrato de ética y compliance”.

No obstante, la pulseada sigue abierta con Alfredo Coto y el fondo norteamericano Klaff Realty decidieron unir fuerzas para competir hasta el final con una propuesta alternativa. En el mercado señalan que esta iniciativa apunta a una salida “ordenada y limpia” de Carrefour del país, sin continuidad de la marca, y con un posterior reparto de activos entre ambos grupos.

Qué está en juego tras la definición y cómo puede cambiar el mapa supermercadista

La resolución de esta venta definirá el destino de Carrefour en la Argentina y también tendrá impacto directo en la estructura del negocio de consumo masivo. Si prospera la oferta de De Narvaez, el empresario pasaría a controlar un grupo con cerca del 29% del mercado, alrededor de 800 sucursales y unos 39.000 empleados, consolidando un gigante del sector.

Carrefour Francisco de Narvaez aparece como el favorito para quedarse con la operación local de la cadena francesa.

Además, la estrategia de mantener la marca Carrefour permitiría evitar una transición compleja en cientos de locales y preservar el reconocimiento de una enseña con fuerte presencia en el país. En el mercado destacan que este esquema reduciría riesgos operativos y comerciales en el corto plazo.

En cambio, si avanza la propuesta liderada por Coto y Klaff Realty, el escenario sería distinto. El plan contempla una reorganización profunda de los activos, con una expansión del empresario argentino en el negocio supermercadista y desarrollos inmobiliarios en aquellos locales que no se integren a la operación. También se evalúa un período de transición para reemplazar la marca francesa por otra enseña.