Jumbo suma reintegro de $25.000 con MODO y más de 10 bancos: qué días comprar

Durante diciembre, Jumbo vuelve a ofrecer un reintegro fuerte para quienes pagan con MODO en sus sucursales. El beneficio permite recuperar hasta $25.000 por banco en compras presenciales realizadas con QR, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la billetera digital.
La promoción estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2025, o hasta que se alcance el tope global destinado a reintegros. Aplica únicamente para pagos realizados dentro de ese período y no incluye compras online ni transferencias bancarias.
Qué días conviene comprar para acceder al reintegro
El reintegro de MODO en Jumbo se activa solo los martes y jueves, días en los que los usuarios deben realizar pagos presenciales escaneando el código QR disponible en el supermercado. Las compras deben alcanzar un mínimo de $100.000 para ingresar en la promoción.
Desde la organización aclararon que el beneficio consiste en un 20% de devolución sobre el total abonado y que “la Bonificación podrá ser acumulable con otros descuentos bancarios vigentes”. El reintegro se acreditará dentro de los 30 días posteriores a la operación, directamente en la cuenta asociada a MODO.
Bancos que participan del reintegro en Jumbo
El beneficio está disponible para tarjetas emitidas por más de 10 entidades financieras y billeteras del país. Entre ellas se encuentran:
Banco Santander (solo VISA)
Banco Nación
Banco Galicia
Banco BBVA
Banco Macro
Banco ICBC
Banco Supervielle
Banco Credicoop
Banco Ciudad
Banco Bancor
Banco Comafi
Banco Columbia
Banco del Sol
Banco Santa Fe
Banco Entre Ríos
Banco San Juan
Banco Santa Cruz
Billetera YOY
Billetera BUEPP
Cuánto hay que gastar para recuperar los $25.000 completos
El reintegro es del 20% sobre el monto de la compra, con un tope mensual de $25.000 por banco. Para alcanzar ese límite, los usuarios deben gastar aproximadamente $125.000 en compras presenciales dentro de Jumbo, siempre respetando los días habilitados.
Además, es obligatorio tener la cuenta bancaria asociada a MODO dentro de los quince días posteriores al cierre de la promoción y no registrar mora con la entidad utilizada. Cumplidos estos requisitos, el dinero se deposita automáticamente en la cuenta del usuario.