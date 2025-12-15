15 de diciembre de 2025 - 10:55

Jumbo suma reintegro de $25.000 con MODO y más de 10 bancos: qué días comprar

El reintegro de MODO en Jumbo devuelve hasta $25.000 por banco pagando con QR los martes y jueves de diciembre, con tarjetas de más de 10 entidades.

El beneficio aplica solo en compras presenciales en Jumbo.

Durante diciembre, Jumbo vuelve a ofrecer un reintegro fuerte para quienes pagan con MODO en sus sucursales. El beneficio permite recuperar hasta $25.000 por banco en compras presenciales realizadas con QR, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la billetera digital.

Por Melisa Sbrocco
La promoción estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2025, o hasta que se alcance el tope global destinado a reintegros. Aplica únicamente para pagos realizados dentro de ese período y no incluye compras online ni transferencias bancarias.

Qué días conviene comprar para acceder al reintegro

El reintegro de MODO en Jumbo se activa solo los martes y jueves, días en los que los usuarios deben realizar pagos presenciales escaneando el código QR disponible en el supermercado. Las compras deben alcanzar un mínimo de $100.000 para ingresar en la promoción.

Desde la organización aclararon que el beneficio consiste en un 20% de devolución sobre el total abonado y que “la Bonificación podrá ser acumulable con otros descuentos bancarios vigentes”. El reintegro se acreditará dentro de los 30 días posteriores a la operación, directamente en la cuenta asociada a MODO.

Bancos que participan del reintegro en Jumbo

El beneficio está disponible para tarjetas emitidas por más de 10 entidades financieras y billeteras del país. Entre ellas se encuentran:

  • Banco Santander (solo VISA)

  • Banco Nación

  • Banco Galicia

  • Banco BBVA

  • Banco Macro

  • Banco ICBC

  • Banco Supervielle

  • Banco Credicoop

  • Banco Ciudad

  • Banco Bancor

  • Banco Comafi

  • Banco Columbia

  • Banco del Sol

  • Banco Santa Fe

  • Banco Entre Ríos

  • Banco San Juan

  • Banco Santa Cruz

  • Billetera YOY

  • Billetera BUEPP

Cuánto hay que gastar para recuperar los $25.000 completos

El reintegro es del 20% sobre el monto de la compra, con un tope mensual de $25.000 por banco. Para alcanzar ese límite, los usuarios deben gastar aproximadamente $125.000 en compras presenciales dentro de Jumbo, siempre respetando los días habilitados.

Además, es obligatorio tener la cuenta bancaria asociada a MODO dentro de los quince días posteriores al cierre de la promoción y no registrar mora con la entidad utilizada. Cumplidos estos requisitos, el dinero se deposita automáticamente en la cuenta del usuario.

