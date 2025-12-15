Lanzamiento del Clúster de Construcción SICONM+: articulación para el desarrollo del sector en Mendoza

Los Andes participó del evento de lanzamiento oficial del Clúster de Construcción SICONM+ en el Área de Innovación de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). Esta iniciativa surge como una respuesta a la necesidad de reimaginar el sector de la construcción desde una perspectiva colaborativa, integrada y orientada al futuro .

El encuentro no solo oficializó la creación del clúster, sino que también convocó a un amplio espectro de actores, incluyendo empresas del sector, universidades, centros de investigación, instituciones científico-tecnológicas, profesionales y técnicos. El evento consolidó un espacio plural de intercambio para compartir diagnósticos, experiencias y visiones estratégicas sobre los principales desafíos que atraviesa la actividad en la provincia.

El Clúster de Construcción SICONM+ se configura como una red colaborativa público-privada , integrando a líderes de la construcción y la industrialización con instituciones académicas y organismos científico-tecnológicos.

Uno de los pilares centrales que se destacó durante el lanzamiento del Clúster de Construcción SICONM+ fue la propuesta de considerar la construcción como un ecosistema productivo integrado. Este enfoque sistémico subraya la importancia de articular la totalidad de los eslabones que componen la cadena de valor.

La visión de SICONM+ abarca desde la extracción y provisión de materias primas hasta la producción y agregado de valor. Continúa a través de la distribución, comercialización y abastecimiento , culminando en la ejecución, construcción y montaje de las obras. Además, el clúster extiende su mirada a la fase de post obra, operación y mantenimiento , e incluso incorpora la disposición final, circularidad y gestión de residuos. Este entendimiento integral permite superar miradas fragmentadas, avanzar hacia procesos más eficientes e innovadores, y promover una construcción alineada con los desafíos productivos, ambientales y sociales de Mendoza.

Ejes estratégicos: abordando los desafíos presentes y futuros

El trabajo del Clúster de Construcción SICONM+ se orienta a través de una serie de ejes estratégicos, entendidos como líneas transversales que articulan proyectos, formación, innovación y vinculación sectorial. Estos ejes se abordan como desafíos concretos que buscan generar acciones, herramientas y espacios de colaboración.

Inicialmente, el clúster se enfoca en el hábitat sostenible, destacando la necesidad de priorizar la calidad del hábitat, la eficiencia en el uso de recursos y la incorporación de sistemas constructivos industrializados, junto con materiales que mejoren las prestaciones técnicas, ambientales y sociales de las obras. A la par, se aborda la tecnología, innovación y transformación digital, reconociendo el rol creciente de las herramientas digitales y las metodologías innovadoras tanto en el diseño como en la producción y gestión de obras. El clúster se propone acompañar a las empresas en la adopción de estas soluciones, facilitando la capacitación y la transferencia tecnológica.

Otro aspecto fundamental es la eficiencia energética, economía circular y gestión de residuos. Se busca repensar la construcción desde una perspectiva de sostenibilidad integral, para lo cual se destaca la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas en Sostenibilidad como una herramienta clave. Además, el lanzamiento abrió el debate sobre la diversidad, equidad e inclusión en el sector, remarcando la necesidad de promover entornos laborales más justos, accesibles y representativos.

Finalmente, el conocimiento se establece como un motor de transformación. El clúster busca fortalecer la formación técnica y profesional, articulando empresas y universidades e impulsando nuevas herramientas de aprendizaje, como microcredenciales y capacitaciones aplicadas, orientadas a reducir las brechas entre la formación y la producción real