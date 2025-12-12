Construcción: venta de materiales cae 7,11% y señalan a la volatilidad financiera como causa

La actividad del sector de la construcción cerró el mes de noviembre con cifras negativas, registrando una notable baja en la venta de materiales. El Índice Construya (IC) , que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado por las principales empresas productoras de insumos, informó una caída del 7,11% en su medición mensual desestacionalizada.

La retracción no es solo coyuntural, sino que el índice de noviembre se ubicó un 5,5% por debajo del nivel registrado en el mismo mes de 2024.

Desde el Grupo Construya explicaron que la actividad sectorial ha sido impactada negativamente, especialmente durante la segunda mitad del año.

"En la segunda parte del año la actividad sectorial se vio impactada negativamente por la elevada volatilidad financiera, a lo cual se sumó en algunos momentos el factor climático adverso."

A pesar de las bajas recientes, el balance anual hasta el momento se mantiene en terreno positivo. En el acumulado de enero a noviembre de 2025, el sector experimentó una mejora del 6,0% interanual, lo que sugiere una tendencia de crecimiento que fue frenada por los acontecimientos de los últimos meses.

Perspectivas: la recuperación depende del crédito

El sector mantiene un optimismo cauteloso y señala las condiciones necesarias para retomar la senda del crecimiento y liberar el potencial de la inversión inmobiliaria.

"En la medida que el horizonte de planeamiento continúe despejándose, disminuya la tasa de interés y la oferta de crédito resurja con fuerza, la inversión inmobiliaria y la actividad de la construcción tendrán perspectivas alentadoras”, afirmaron desde Construya.

El Índice Construya agrupa a las principales empresas nacionales que proveen productos esenciales como ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, sanitarios, grifería, pisos y revestimientos, entre otros.

Dato Importante: El Grupo Construya aclara que su índice de noviembre de 2025 no es comparable con el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) publicado, ya que este último corresponde al mes de octubre de 2025.