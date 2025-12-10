La inflación en la construcción frena: materiales moderan su aumento por segundo mes consecutivo en Mendoza

El sector de la construcción mendocino respira con alivio. Por segundo mes consecutivo, el aumento en el precio de los materiales muestra una desaceleración. Según el Índice de la Red Edificar (IRE) de noviembre, la variación mensual fue de 1,83% , confirmando un giro en la trayectoria inflacionaria que había alcanzado un pico crítico en el tercer trimestre del año.

La tendencia se consolida después de la suba del 1,47% registrada en octubre, marcando una ruptura clara con los meses previos, en los que la inflación de los insumos de obra se disparó:

Un conjunto de empresas líderes en la provisión de materiales para la construcción.

Noviembre 1,83%

"El dato de noviembre reafirma esta tendencia de ajuste a la baja y consolida un período de relativa estabilidad en los precios, lo que es una buena señal para la planificación de proyectos a corto plazo," señalaron desde la Red Edificar.

Acumulado anual y desafíos a la vista en la construcción

A pesar de la moderación en el último bimestre, el impacto inflacionario se mantiene elevado. El acumulado de enero a noviembre de 2025 asciende a 24,21%, un porcentaje que, aunque muestra una moderación respecto a la aceleración observada entre julio y septiembre (periodo que acumuló un 12% de aumento), sigue afectando la rentabilidad de las obras en curso y los costos finales.

El sector, si bien celebra la desaceleración, mantiene expectativas prudentes. El cierre de 2025 se presenta bajo un escenario macroeconómico incierto, con la actividad privada retraída. Los factores clave que definirán la evolución de los precios y el nivel de obras serán:

La evolución del tipo de cambio .

. Las tasas de interés .

. El acceso al crédito para desarrolladores e inversores.

¿Qué es el Índice Red Edificar (IRE)?

El IRE es un indicador clave para el mercado mendocino, elaborado por la Red Edificar, un conjunto de empresas líderes en la provisión de materiales para la construcción, que incluye a firmas como Hipercerámico, Mendoglass, Tekno y Reno Amoblamientos, entre otras.

El indicador monitorea la evolución de precios de más de 100 productos representativos de rubros esenciales como hierro, hormigón, áridos, madera, pisos, sanitarios, grifería y aberturas, lo que le otorga una alta representatividad del costo de la materialidad de la obra privada en la provincia.