La excelencia arquitectónica de Mendoza brilla: estos son los ganadores del Premio Edificar 2025

El Premio Edificar 2025 ya definió a sus ganadores. Se llevó a cabo la onceava edición de un evento que reconoce las mejores obras construidas de Mendoza y, por supuesto, a sus creadores. Este importante premio es una iniciativa bienal de Red Edificar y el Colegio de Arquitectos de Mendoza que distingue obras por su calidad, coherencia e impacto desde el año 2002. Los Andes participó de esta importante actividad.

La celebración se realizó en un formato de "sunset" en Viña La Felissa, ubicada en Lunlunta. El acontecimiento reunió a más de 200 invitados, entre los que se encontraban arquitectos, empresarios del sector, periodistas y directivos de las empresas de Red Edificar. Esta ceremonia de premiación marcó el cierre de la instancia que había comenzado en septiembre, en el marco del Mes de la Arquitectura (MDA) del Colegio de Arquitectos de Mendoza.

La edición de 2025 del Premio Edificar estableció un récord con 142 postulaciones recibidas. En total, compitieron 80 obras construidas, 37 tesis de grado y 25 proyectos. La participación fue amplia, con más de 68 estudiantes y 91 arquitectos, que representaban a 70 estudios de Mendoza.

El jurado encargado de la selección estuvo compuesto por profesionales de Mendoza , e invitados de Brasil, Chile, Buenos Aires y Córdoba. Los expertos tuvieron la compleja tarea de seleccionar los mejores trabajos en cada una de las 11 subcategorías.

Para asegurar la objetividad, el grupo de profesionales evaluó cada obra sin conocer a su autor, ya que todas las propuestas debían presentarse con un pseudónimo. Esta evaluación puso el foco principal en la calidad arquitectónica, la pertinencia urbana, la resolución técnica/funcional y la innovación.

1R9A2809 copia Se entregó un reconocimiento al arquitecto mendocino Rodolfo Sardi, quien fue el primer ganador del Premio Edificar en 2002

Durante la instancia inicial en septiembre, además de develarse las obras finalistas, se presentaron la Categoría del Absurdo para obras proyectadas y las Tesis destacadas de las universidades de Mendoza, de Congreso y la UNCuyo, en una exposición muy concurrida.

“Es la sinergia del sector empresario con los profesionales de la arquitectura que nos permite lograr esta premiación”, comentó Diego Pérez Colman, presidente de Red Edificar, y finalizó: “Estamos felices y orgullosos de que los profesionales del sector nos sigan acompañando siempre”.

Los proyectos galardonados y sus creadores

Los ganadores fueron distribuidos en once subcategorías diferentes. En la Categoría A1a (Vivienda Unifamiliar, más de 500 m^2) el Primer Premio fue para FA House, una obra de A4 Estudio, del arquitecto Leonardo Codina. El Segundo Premio en esta subcategoría lo obtuvo Casa en el Parque, del estudio Atelier Industrial.

La Categoría A1b (Vivienda Multifamiliar, más de 500 m^2) tuvo un Primer Premio compartido, reconociendo a Edificio Panamericana Cero, de la arquitecta Belén Canzian, y a Vivienda Multifamiliar SG, de Bellestar Arquitectos. En A1c (Otras tipologías, más de 500 m^2), el Primer Premio fue para el Restaurante Savia, del estudio Mora Hughes Arquitectos.

Entre las obras de menos de 500 m^2, en Vivienda Unifamiliar (A2a), se destacó Casa Abrigo, del estudio Arq. Gerardo Montaruli & Asociados, que recibió el Primer Premio. Por su parte, la obra Sunset entre viñedos, del estudio ESE CE, ganó el Primer Premio en A2c (Obras menores, Otras tipologías).

Se reconoció también a los arquitectos de hasta 35 años, donde se compartió el Primer Premio entre Casa en el Parque y Oficina sobre pileta, del estudio Atelier Industrial + Modulito Estudio. En Obra Pública (A4a), el Primer Premio fue para el Complejo Educativo UGACOOP, de la Dirección de Arquitectura e Ingenierías del Gobierno de Mendoza.

Antes de finalizar la premiación, se entregó un reconocimiento al arquitecto mendocino Rodolfo Sardi, quien fue el primer ganador del Premio Edificar en 2002. Los premiados recibieron un obsequio de Cerámica San Lorenzo y Loma Negra, y las estatuillas, hechas de vidrio con identidad local, fueron diseñadas y fabricadas por la empresa mendocina Mendoglass.