Kristich Desarrollos inauguró un nuevo strip center en Quillota y afianza su crecimiento en Chile

La desarrolladora mendocina suma un nuevo hito en su expansión internacional con un espacio comercial moderno y orientado a la vida cotidiana de la comunidad.

Kristich Desarrollos abrió este martes 9 de diciembre, un nuevo strip center en Quillota, Región de Valparaíso, ubicado en Av. Fernando Monckeberg Barros 205. El proyecto incorpora comercios esenciales y anuncia la próxima apertura de un reconocido supermercado mayorista chileno, consolidándose como un nuevo punto de servicios de cercanía en la zona. La inauguración marca un paso clave en la expansión de la compañía en Chile.

El nuevo centro comercial inicia operaciones con una propuesta pensada para la vida cotidiana de los vecinos: tabaquería, pastelerías, pet shop y diversos locales de conveniencia. Su diseño ágil y de fácil acceso responde al modelo de strip centers que la compañía desarrolla en Argentina y Chile, caracterizados por su eficiencia, practicidad y enfoque comunitario.

La próxima incorporación del supermercado mayorista ampliará significativamente la oferta del complejo, convirtiéndolo en un punto de abastecimiento relevante dentro de Quillota.

Desde Kristich Desarrollos destacaron que este nuevo proyecto forma parte de su estrategia de crecimiento regional, que incluye desarrollos residenciales, comerciales y turísticos tanto en Mendoza como en la costa de Chile —entre ellos Reñaca, Concón, Cochoa y Viña del Mar.

Con más de 20 años de trayectoria y más de 200.000 mtrs cuadrados construidos, Kristich Desarrollos continúa consolidando su liderazgo como desarrolladora y constructora, apuntalando una expansión que combina diseño, innovación y compromiso con los entornos donde opera.

Sobre Kristich Desarrollos

Kristich Desarrollos es una empresa líder en el sector inmobiliario, con presencia en Argentina y Chile. Con más de dos décadas de experiencia, se distingue por su compromiso con la calidad, la eficiencia y la innovación en cada proyecto. Su portfolio incluye torres residenciales, barrios privados, strip centers, hoteles y casinos, desarrollados con estándares constructivos de excelencia y una visión orientada a transformar entornos y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

