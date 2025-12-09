9 de diciembre de 2025 - 19:34

La construcción crece y sorprende, pero la industria no repunta y extiende su mala racha

El sector de la obra pública y privada registró un crecimiento de 8%. La industria en general, por su parte, retrocedió 2,9%. Uno por uno, los números difundidos por el Indec.

Subió la construcción en comparación al 2024.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los últimos datos oficiales volvieron a mostrar un contraste marcado entre dos sectores importantes de la economía argentina: mientras la construcción siguió avanzando durante octubre, la industria cerró otro mes en retroceso. Ambos resultados fueron confirmados por cifras del Indec, según Noticias Argentinas.

El informe reveló que la actividad de la construcción creció 8% interanual y solo había mostrado números negativos en enero de este año. En paralelo, la industria retrocedió 2,9% respecto de octubre de 2024, lo que marca su cuarto mes consecutivo en caída y evidencia la falta de recuperación desde julio.

Actividad de la construcción

En el acumulado de los diez meses del año, la construcción presenta un aumento de 7,9% respecto a igual período de 2024. A pesar de la suba contra octubre del año anterior, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) cayó 0,5% contra septiembre.

Con relación a igual mes del año anterior, ocho de los trece insumos para la construcción subieron en octubre. Mientras que yeso, ladrillos huecos, pisos y revestimientos cerámicos, cales y placas de yeso registraron bajas interanuales.

construcción
La construcción subió 8% interanual en octubre de 2025 y acumuló un alza de 7,9% en los últimos diez meses.

Uno por uno, los números de los insumos:

  • Hormigón elaborado: 40,7%.
  • Artículos sanitarios de cerámica: 35,7%.
  • Asfalto: 33,6%.
  • Mosaicos graníticos y calcáreos: 24,5%.
  • Pinturas para construcción: 13,1%.
  • Resto: 12,4%.
  • Hierro redondo y aceros para la construcción: 7,7%.
  • Cemento portland: 7,5%.
  • Placas de yeso: -0,6%.
  • Cales: -3,6%.
  • Pisos y revestimientos cerámicos: -6,4%.
  • Ladrillos huecos: -6,9%.
  • Yeso: -11,2%.

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas desfavorables con respecto al nive de actividad esperado para el período noviembre 2025-enero 2026.

Obras privadas:

  • El 68,5% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses.
  • El 21% estima que disminuirá.
  • El 10,5% restante se muestar optimista y prevé que aumentará.

Obras públicas:

  • El 59,8% estima el nivel de actividad no cambiará durante el período consultado.
  • El 24,7% cree que disminuirá.
  • El 15,5% resante prevé que aumentará.

La industria sigue sin repuntar

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una caída de 2,9% en octubre respecto a igual mes de 2024. Lo mismo ocurre si se tiene en cuenta contra septiembre, al disminuir 0,8% mensual.

Sin embargo, en el acumulado enero-octubre subió 3,1% respecto a igual período del año anterior. Con este caída, marca la tendencia consolidada en el séptimo mes del año que posiciona al sector en terreno negativo: -0,8%, -4,3%, -0,5% y -2,9 para julio, agosto, septiembre y octubre respectivamente.

industria
La industria cayó 2,9% interanual en octubre de 2025 y 0,8% respecto del mes previo.

Uno por uno, los números de la industria:

  • Otro equipo de transporte: 11,4%.
  • Refinación del petróleo, coque y combustible local: 3,2%.
  • Otros equipos, aparatos e instrumentos: 2%.
  • Productos minerales no metálicos: 1,1%.
  • Industrias metálicas básicas: 0,9%.
  • Sustancias y productos químicos: -0,4%.
  • Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -1,5%.
  • Alimentos y bebidas: -1,7%.
  • Maquinaria y equipo: -2,2%.
  • Madera, papel, edición e impresión: -3,4%.
  • Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -4,1%.
  • Productos de metal: -8,1%.
  • Productos de caucho y plástico: -12%.
  • Productos de tabaco: -12,4%.
  • Prendas de vestir, cuero y calzado: -15,1%.
  • Productos textiles: -24%.
