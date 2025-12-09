La construcción crece y sorprende, pero la industria no repunta y extiende su mala racha

Los últimos datos oficiales volvieron a mostrar un contraste marcado entre dos sectores importantes de la economía argentina: mientras la construcción siguió avanzando durante octubre, la industria cerró otro mes en retroceso. Ambos resultados fueron confirmados por cifras del Indec , según Noticias Argentinas.

El informe reveló que la actividad de la construcción creció 8% interanual y solo había mostrado números negativos en enero de este año. En paralelo, la industria retrocedió 2,9% respecto de octubre de 2024, lo que marca su cuarto mes consecutivo en caída y evidencia la falta de recuperación desde julio.

En el acumulado de los diez meses del año, la construcción presenta un aumento de 7,9% respecto a igual período de 2024. A pesar de la suba contra octubre del año anterior, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) cayó 0,5% contra septiembre.

Con relación a igual mes del año anterior, ocho de los trece insumos para la construcción subieron en octubre. Mientras que yeso, ladrillos huecos, pisos y revestimientos cerámicos, cales y placas de yeso registraron bajas interanuales.

Uno por uno, los números de los insumos:

La construcción subió 8% interanual en octubre de 2025 y acumuló un alza de 7,9% en los últimos diez meses.

Hormigón elaborado: 40,7%.

40,7%. Artículos sanitarios de cerámica: 35,7%.

35,7%. Asfalto: 33,6%.

33,6%. Mosaicos graníticos y calcáreos: 24,5%.

Pinturas para construcción: 13,1%.

Resto: 12,4%.

Hierro redondo y aceros para la construcción: 7,7%.

Cemento portland: 7,5%.

Placas de yeso: -0,6%.

Cales: -3,6%.

Pisos y revestimientos cerámicos: -6,4%.

Ladrillos huecos: -6,9%.

Yeso: -11,2%.

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas desfavorables con respecto al nive de actividad esperado para el período noviembre 2025-enero 2026.

Obras privadas:

El 68,5% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses.

El 21% estima que disminuirá.

El 10,5% restante se muestar optimista y prevé que aumentará.

Obras públicas:

El 59,8% estima el nivel de actividad no cambiará durante el período consultado.

El 24,7% cree que disminuirá.

El 15,5% resante prevé que aumentará.

La industria sigue sin repuntar

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una caída de 2,9% en octubre respecto a igual mes de 2024. Lo mismo ocurre si se tiene en cuenta contra septiembre, al disminuir 0,8% mensual.

Sin embargo, en el acumulado enero-octubre subió 3,1% respecto a igual período del año anterior. Con este caída, marca la tendencia consolidada en el séptimo mes del año que posiciona al sector en terreno negativo: -0,8%, -4,3%, -0,5% y -2,9 para julio, agosto, septiembre y octubre respectivamente.

La industria cayó 2,9% interanual en octubre de 2025 y 0,8% respecto del mes previo.

Uno por uno, los números de la industria: