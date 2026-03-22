Los ladrillos sobrantes no los tires, tenés un tesoro en casa: así se reutilizan fuera de la construcción

Podés fijar ladrillos al suelo con varillas de 15 centímetros o apilarlos para crear estantes y mesas de luz sin necesidad de herramientas profesionales ni pegamentos.

Esos ladrillos viejos o huecos que quedaron amontonados después de una obra no son basura, sino un recurso valioso para renovar tu hogar. Con técnicas simples que van desde el apilamiento modular hasta la fijación mecánica con varillas, podés crear muebles y senderos funcionales sin gastar en cemento.

Si tenés ladrillos de una construcción antigua, podés armar un sendero para tu jardín de forma rápida. En lugar de usar tiza, es posible marcar la tierra con un pico para hacer una zanja poco profunda que servirá de guía. Una vez ubicados los ladrillos, el secreto para que no se muevan es usar trozos de varilla de unos 15 centímetros.

image Un sendero firme en el patio sin mezclas complicadas Al clavar estas varillas metálicas entre los ladrillos, se logra un ajuste firme que evita que las piezas se desplacen con el tránsito diario. Esta técnica es efectiva porque no requiere cemento, lo que permite desarmar o modificar el camino en el futuro sin tener que romper la estructura. Para darle un acabado estético, se puede rellenar el espacio circundante con gravilla o piedras pequeñas.

Por otro lado, los ladrillos huecos son ideales para organizar el interior de la casa debido a su forma geométrica y resistencia estructural. En dormitorios y baños, funcionan como soportes estables para perfumes, maquillaje o productos de higiene personal. En la cocina, facilitan el orden de condimentos y utensilios livianos sin necesidad de realizar grandes reformas.

image Muebles modernos y organizadores con ladrillos huecos Armar una mesa de luz o una repisa es tan sencillo como apilar las unidades de forma vertical u horizontal. Al aprovechar los huecos naturales del material, se crean compartimentos de almacenaje para botellas, zapatos o libros. Si se busca un soporte más amplio, colocar una madera dura y ancha sobre los bloques permite sostener objetos más pesados como plantas en macetas.

No es necesario lijar ni cortar el material antes de usarlo. Si preferís darles color, lo ideal es aplicar una mano de pintura blanca como base, luego el tono elegido y finalizar con barniz para que no se descascare. Para la limpieza, basta con un paño seco o un plumero, ya que la superficie porosa acumula polvo y no es recomendable mojarlos. Este tipo de reciclaje es una solución económica que transforma residuos de obra en puntos visuales importantes del hogar. Con herramientas básicas como pinceles o simplemente mediante el apilamiento inteligente, podés optimizar tus espacios interiores y exteriores este mismo fin de semana.