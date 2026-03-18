18 de marzo de 2026 - 14:24

No tires los potes de helado: 3 ideas prácticas para reutilizarlos en tu casa y ahorrar dinero

Estos envases pueden tener una segunda vida con ideas de reciclaje que mejoran el hogar, fomentan la reutilización y generan ahorro.

Reciclaje
Por Ignacio Alvarado

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Gracias a su resistencia, tamaño y tapa hermética, estos envases son ideales para múltiples usos. Con un poco de creatividad, pueden transformarse en soluciones prácticas para el día a día.

1. Organizadores para la cocina y la heladera

Una de las formas más comunes de reutilización es utilizar los potes como contenedores de alimentos.

Sirven para guardar sobras, freezar comidas, almacenar legumbres o separar ingredientes. Este tipo de reciclaje ayuda a mantener el orden en la cocina y evita gastar dinero en recipientes nuevos, generando ahorro.

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2. Cajas para ordenar objetos en el hogar

Otra opción útil es convertirlos en organizadores para distintos espacios del hogar.

Se pueden usar para guardar herramientas pequeñas, cables, juguetes o artículos de limpieza. Al ser apilables, permiten optimizar el espacio y mantener todo más ordenado.

Este tipo de reutilización es ideal para aprovechar objetos que ya se tienen en casa sin necesidad de comprar nuevos productos.

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3. Macetas para plantas o huerta casera

Los potes de helado también pueden convertirse en macetas. Solo es necesario hacer pequeños agujeros en la base para permitir el drenaje del agua.

Son ideales para cultivar hierbas aromáticas o pequeñas plantas, aportando un toque verde al hogar. Esta alternativa combina reciclaje y sustentabilidad de forma simple.

Antes de reutilizarlos, se recomienda lavarlos bien y secarlos para evitar olores.

El reciclaje cotidiano permite reducir residuos y encontrar nuevas utilidades para objetos comunes. En muchos casos, lo que parece descartable puede transformarse en una herramienta práctica que mejora la organización del hogar y contribuye al ahorro mediante la reutilización inteligente.

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