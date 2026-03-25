El futuro de la construcción se diseña en el aula: Mendoza apuesta a la capacitación docente en tecnologías sostenibles

La industria de la construcción en Mendoza se encuentra en un punto de inflexión donde la sostenibilidad ya no es una opción, sino un estándar exigido por el mercado y las normativas vigentes. Para que esta transición sea efectiva, es indispensable que quienes forman a los futuros profesionales —los docentes de escuelas técnicas— manejen de primera mano las tecnologías que hoy definen el sector.

Bajo esta premisa, se llevó a cabo la formación "Construcción eficiente y sostenible: actualización con tecnología LTN", un programa que busca acortar la brecha entre la academia y la realidad de la obra moderna.

El objetivo central de este encuentro fue fortalecer la carrera docente, entendiendo que el profesor es el multiplicador natural del conocimiento. Al recibir a los docentes de escuelas técnicas con especialidad en construcción, la planta se convirtió en un aula abierta donde se discutieron los desafíos de la construcción actual. Esta iniciativa no solo busca mejorar el currículum escolar, sino acompañar con calidad los trayectos formativos de los estudiantes, asegurando que al egresar cuenten con las competencias necesarias para insertarse en un mercado laboral cada vez más tecnificado.

La formación técnica hoy requiere una visión integral: ya no basta con conocer el material, sino que es preciso comprender su comportamiento térmico, su huella de carbono y su velocidad de montaje. Durante las jornadas, se hizo hincapié en cómo estos sistemas reducen los desperdicios en obra y optimizan el consumo energético de las viviendas, un factor crítico en el contexto climático y económico actual de la provincia.

La actividad estuvo liderada por la Academia LTN, cuyo equipo de mentores brindó tutorías personalizadas sobre el uso de materiales de vanguardia. Este espacio de mentoría permitió a los educadores profundizar en las especificaciones técnicas de los paneles aislantes y otros sistemas constructivos de última generación. La transferencia de conocimiento no fue unidireccional; se generó un diálogo enriquecedor donde los docentes plantearon las necesidades pedagógicas de sus instituciones y los expertos industriales ofrecieron soluciones aplicables al entorno educativo.

El intercambio técnico es vital para desmitificar procesos y validar las ventajas competitivas de la construcción en seco y la eficiencia térmica. Los mentores de la academia compartieron detalles sobre la física de los materiales, los puentes térmicos y la hermeticidad, conceptos que hoy son pilares en la arquitectura bioclimática que Mendoza busca liderar a nivel nacional.

Recorrido por el corazón de la producción industrial

Uno de los puntos culminantes de la formación fue la visita detallada a la línea de producción. Ver el proceso de fabricación desde la materia prima hasta el producto final permitió a los docentes dimensionar el nivel de precisión y control de calidad que requiere la industria 4.0. Observar la tecnología LTN en funcionamiento les brindó una perspectiva real sobre la escala de producción y la innovación que se exporta desde Mendoza hacia el resto del país.

Esta experiencia inmersiva en la planta productiva sirve para que los docentes puedan transmitir a sus alumnos no solo el "cómo" se construye, sino el "por qué" de la elección de ciertos estándares industriales. Al finalizar la jornada, el consenso fue claro: la colaboración entre las empresas líderes y el ámbito estatal es el motor necesario para que la construcción en Cuyo siga evolucionando hacia modelos más eficientes, rápidos y, sobre todo, humanos y sostenibles.

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-¿Qué es esta iniciativa?

Se trata de la formación “Construcción eficiente y sostenible: actualización con tecnología LTN”, una propuesta impulsada por la Academia LTN para actualizar a profesores de escuelas técnicas en tecnologías aplicadas a la construcción moderna. La actividad parte de una premisa clara: la transición hacia modelos constructivos más eficientes y sostenibles también exige transformar la forma en que se enseña en las aulas.

¿Cómo se llevó adelante la capacitación?

La propuesta combinó tutorías técnicas (virtuales y presenciales), intercambio con mentores especializados y una visita a la línea de producción de la planta. De este modo, los docentes no solo accedieron a conceptos vinculados con paneles aislantes, comportamiento térmico, puentes térmicos, hermeticidad y velocidad de montaje, sino que además pudieron observar de primera mano cómo funciona el proceso industrial, desde la materia prima hasta el producto final.

¿A quiénes estuvo dirigida?

La capacitación estuvo orientada a docentes de escuelas técnicas con especialidad en construcción, un perfil estratégico porque cumple un rol multiplicador: son quienes forman a los futuros técnicos y trabajadores del sector. En forma indirecta, la iniciativa también apunta a los estudiantes, que podrán acceder a contenidos más actualizados y alineados con las exigencias de un mercado laboral cada vez más tecnificado.

¿Para qué se impulsó esta acción?

El objetivo es fortalecer la calidad de los trayectos formativos y mejorar la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo. La apuesta es que los contenidos escolares incorporen saberes hoy centrales para la industria, como eficiencia energética, reducción de desperdicios, rapidez de ejecución y uso de materiales de nueva generación, para que los egresados lleguen mejor preparados a la obra y a los entornos industriales.

¿Por qué esta actualización resulta clave?

Porque la construcción atraviesa un cambio estructural: la sostenibilidad dejó de ser un valor agregado y pasó a convertirse en una exigencia técnica, económica y normativa. En ese contexto, capacitar a quienes enseñan aparece como una condición necesaria para acompañar la transformación del sector y consolidar un modelo constructivo más eficiente, competitivo y ambientalmente responsable.