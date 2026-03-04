El Grupo LTN expande su formación técnica para impulsar los oficios en todo el país

El desarrollo profesional en el ámbito técnico ha encontrado un motor fundamental en la labor de Academia LTN , la unidad especializada de Grupo LTN que consolida su presencia nacional. Con el objetivo de fortalecer los oficios y la especialización, la organización ha desplegado una estrategia formativa que ya alcanzó a más de 1.500 personas en diversos puntos del país.

La propuesta educativa de la academia se divide actualmente en tres ejes centrales: la Escuela de Montaje , la Escuela de Cámaras Frigoríficas y la Escuela de Refrigeración . Estos programas han recorrido localidades estratégicas como Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Puerto Madryn y Tandil, adaptándose a las necesidades de actualización tecnológica que el mercado demanda hoy.

En el marco de este plan de expansión, la Escuela de Montaje llegará a Mendoza los próximos 18 y 19 de marzo con una edición de carácter especial. Esta formación estará centrada en la construcción modular , una tendencia en auge que busca optimizar tiempos y recursos en la arquitectura contemporánea.

Para este encuentro, la academia ha establecido alianzas con referentes del mercado como Tiny House y Machena . El objetivo de este trabajo conjunto es integrar la experiencia práctica con la innovación tecnológica, brindando a los asistentes herramientas alineadas con los estándares más modernos de la industria.

Más allá de la transmisión de conocimientos técnicos, la iniciativa de Grupo LTN funciona como un espacio de articulación entre los distintos eslabones de la cadena productiva. Al conectar a empresas consolidadas con técnicos y nuevos talentos, se busca dinamizar el sector y generar un impacto positivo en la empleabilidad regional.

Esta apuesta por la formación continua no solo busca profesionalizar a los trabajadores actuales, sino también fomentar el surgimiento de nuevos especialistas capaces de liderar el crecimiento de la industria a nivel nacional, convirtiendo a la educación técnica en el pilar fundamental para el desarrollo del sector.

Los Andes habló con Barbara Bernardi, directora de Academia LTN y 3ra generación de Grupo LTN sobre la labor de Academia LTN, la unidad especializada de Grupo LTN.

¿Qué perfil de alumno asiste a las capacitaciones?

Nuestros alumnos suelen ser arquitectos, desarrolladores inmobiliarios, maestros mayores de obra y técnicos vinculados al sector de la construcción. Sin embargo, las capacitaciones están diseñadas en función de las necesidades reales del mercado, por lo que también resultan accesibles y valiosas para cualquier profesional o empresa que busque especializarse en montaje de panelería y sistemas constructivos eficientes.

¿Por qué LTN apuesta a una unidad académica y cuál es la importancia de la formación técnica?

En LTN la formación siempre fue un eje estratégico, tanto interna como externamente. Academia LTN nació en 2018 y ha crecido de manera sostenida acompañando la expansión del producto y del mercado.

Para nosotros, contar con mano de obra calificada es tan importante como la calidad del producto. La capacitación permite garantizar instalaciones correctas, optimizar tiempos de obra y ofrecer soluciones integrales. Sin formación técnica no hay desarrollo sostenible del sector.

¿Dónde tienen planeado expandirse?

Argentina presenta un gran desafío por su amplitud territorial, y eso nos impulsa a seguir creciendo con una mirada verdaderamente federal. Nuestro objetivo es consolidar una Academia con presencia nacional.

Este año planeamos no solo repetir las plazas donde ya estuvimos en 2025, sino también expandirnos a provincias como Tucumán, Salta, Jujuy y Misiones, además de profundizar nuestra presencia en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

¿Qué rol juega la tecnología en sus programas?

La tecnología es central en nuestra propuesta. Actualmente estamos desarrollando una plataforma digital propia de Academia LTN, que nos permitirá ampliar el alcance de nuestras formaciones, ofrecer contenidos híbridos y seguir acercando conocimiento técnico de calidad a todo el país.

Nuestro objetivo es combinar práctica presencial con herramientas digitales que potencien la experiencia formativa.

¿Por qué esta edición especial está enfocada en construcción modular?

La construcción modular viene mostrando una expansión sostenida año tras año en Argentina y en el mundo. Frente a esa tendencia, consideramos clave incorporar esta temática en nuestras capacitaciones.

Esta edición especial busca actualizar a los profesionales en sistemas constructivos más eficientes, rápidos y sustentables, aportando valor agregado a la provincia y alineándonos con las nuevas demandas del mercado.