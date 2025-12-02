Grupo LTN se consolida en el mercado con una nueva adquisición estratégica

La operación potenciará el segmento de soluciones en refrigeración comercial e industrial, y agrega capacidad productiva, ampliando su oferta de alta performance para diversos sectores.

Grupo LTN anuncia la adquisición del 100% de Friostar, en el marco de una estrategia de expansión orientada a fortalecer su liderazgo en soluciones constructivas y de refrigeración. La operación se concretó el 18 de noviembre y representa un nuevo paso en la consolidación de un ecosistema industrial que combina experiencia, innovación y estándares de calidad certificados.

La incorporación de Friostar, empresa especializada en la fabricación de paneles tipo sándwich con aislación PIR, EPS y LDR (lana de roca mineral) para muros, techos y cerramientos industriales, refuerza la capacidad productiva y tecnológica de Grupo LTN.

Grupo LTN Planta Mendoza Incremento en la capacidad productiva Con esta operación se adquirieron sus dos líneas de producción, lo que incrementará en un 20% la capacidad productiva del Grupo, ampliando el alcance de su propuesta integral para la construcción, la industria y la cadena de frío.

“Esta adquisición reafirma nuestra vocación de crecimiento y nuestro compromiso con la industria nacional. Seguimos invirtiendo en capacidad, tecnología y calidad, porque creemos que la consolidación también implica elevar los estándares de todo el sector”, señaló Gustavo Bernardi, presidente de Grupo LTN.

Grupo LTN Planta Gral Rodriguez Nuevos mercados y mejor logística Tras concretarse la compra, equipos técnicos y comerciales de Friostar recibirán la inducción correspondiente al porfolio de productos, políticas de servicio y asesoramiento en torno a estándares de Grupo LTN. El siguiente paso será el traslado de ambas líneas de producción que hoy fueros adquiridas para reubicarse desde su actual ubicación en Escobar, provincia de Buenos Aires, a otras regiones y así desarrollar nuevos mercados y optimizar la logística a nivel nacional.