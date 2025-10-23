El encuentro Somos Pymes culminó con más de mil asistentes una jornada dedicada al análisis y el rol del sector

Estuvieron presentes durante la tarde el gobernador Alfredo Cornejo, el periodista Carlos Pagni y los empresarios Mauricio Badaloni, Fernando Galante y Gustavo Bernardi para evaluar la crisis de las pequeñas y medianas empresas.

En el cierre del encuentro Somos Pymes Summit, Competitividad pyme, política, economía y tecnología, realizado en el Sheraton Hotel de Mendoza, estuvieron presentes el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y demás funcionarios locales. En total asistieron más de mil empresarios del sector, una cifra superior a la esperada por los organizadores.

Entre los panelistas del tema "Los desafios de las Pyme 2025", estuvieron presentes Mauricio Badaloni, secretario General de la Unión Industrial de Mendoza, Fernando Galante, CEO de Ohana & Chimpay Inversiones, Gustavo Bernardi, Presidente de Grupo LNT y como moredadora, Soledad González, Editora de Economía y Negocios de Diario Los Andes.

En su exposición, Mauricio Badaloni señaló que encontrar empatía en el diálogo es necesario en momentos muy difíciles. "Creo que los economistas han sido muy claros sobre lo que nos falta, no tenemos recursos, no exportamos, no generamos valor. O sea, estamos en una situación compleja como país, pero tener interlocutores que para nosotros son válidos. Es mucho mas cómoda una critica constructiva pero me parece que hay que pasar a la acción, que los gobierno tengan su ministerio de la Producción para mi es un orgullo"

También Carlos Pagni, analista político, habló e hizo hincapié en las elecciones del domingo."Creo que en este momento entender lo que va a pasar el domingo. Sabemos lo que debería pasar en el país, En Argentina estamos hoy en un momento similar al que estábamos en el 2016 y 2017, de Mauricio Macri. Hay un esfuerzo de la sociedad y del gobierno, de normalización de los precios, para que una economía que quiere poner en el centro a la economía y no al estado".

Somos Pymes Carlos Pagni. Daniel Caballero / Los Andes Por su parte Alfredo Cornejo, se refirió a que es muy relevante para la Argentina en la etapa que viene en una política focalizada en las Pymes, que son las empresas nacionales arraigadas al territorio y las que aportan empleo genuino, empleo en blanco y son las que sufren las inestabilidades macro económicas que parece que los argentinos nos acostumbramos y no esta bueno. En algún momento tenemos que ser un país normal, con reglas claras y con previsibilidad.