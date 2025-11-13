La industria se enfoca en ganar competitividad en un contexto de cambios

La industria volvió a reunirse, para la 31º Conferencia Industrial organizada por la UIA (Unión Industrial Argentina) . Este año, con la premisa de que “ El futuro se produce hoy ” y con la invitación a debatir sobre competitividad, las reformas estructurales que necesita el sector y el impacto de la transformación digital.

El presidente de esta edición de la Conferencia Industrial , Martín Cabrales , fue quien inició la jornada. Señaló que la Argentina atraviesa “un momento de cambio, un momento bisagra” y que “la industria no solo acompaña ese proceso, sino que es parte activa de la transformación”.

Se enfocó en la necesidad de promover el empleo, pero sobre todo el formal . “Hoy vivimos en la informalidad y eso es lo peor que nos puede pasar”, advirtió. También se refirió a la carga impositiva , “cada vez es mayor y los que pagan cada vez son menos”, para plantear que esto debe modificarse.

Celebró que el Gobierno esté avanzando en la desregulación, porque esto le aporta competitividad a la actividad industrial, pero también indicó que se necesita la modernización laboral, previsibilidad y seguridad jurídica para atraer inversiones; con una mirada particular para las pymes.

Martín Rappallini, presidente de la UIA , fue el encargado del cierre del encuentro anual, que permitió conocer las miradas de referentes empresariales, políticos y académicos sobre los desafíos nacionales e internacionales que enfrenta la industria.

Su diagnóstico fue contundente: el país atraviesa una transición económica profunda y, en medio de la apertura comercial, resulta urgente defender la competitividad de la industria local y la integridad de las cadenas de valor. “Es imposible imaginar una Argentina federal y en expansión sin una industria que se desarrolle y crezca a lo largo y a lo ancho del país”, afirmó.

Si bien señaló que la energía y la minería serán los sectores que más traccionen dólares y crecimiento en los próximos años, también puso en valor la diversidad industrial argentina: desde la agroindustria y la metalmecánica hasta la industria farmacéutica, el software y la economía del conocimiento.

Sin embargo, también se refirió a la compleja coyuntura, al plantear que “la sociedad argentina nos plantea un desafío claro: quiere acceder a productos de calidad global, pero a precios globales”. Calificó esto como una “demanda legítima”, pero insistió en que la apertura de las importaciones debe ser acompañada de una mejora de las condiciones para las empresas locales.

Y recordó que el eje del trabajo para 2026 girará en torno a garantizar la competitividad sistémica, a partir de un Nuevo Contrato Productivo -una visión compartida entre empresarios, trabajadores y el Estado para impulsar el desarrollo industrial- que se sostiene en cinco pilares: el financiamiento productivo, la reforma impositiva, la modernización laboral, la educación técnica y la formación profesional, y las inversiones en infraestructura y energía.

Rappallini 2 Martín Rappallini, presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina)

Presencia mendocina en el escenario

Uno de los paneles abordó la “Competitividad sistémica: claves para reducir el costo argentino”. Los disertantes fueron Sebastián Amerio, secretario de Justicia de la Nación; Patricia Ortiz, CEO de Bodega Tapiz; y Luis Galli, CEO de Newsan.

Aunque nació en Buenos Aires, Ortiz incursionó en la industria vitivinícola y ha sido presidente de Bodegas de Argentina. Como representante de un sector que hoy enfrenta un panorama desafiante, señaló que los altos costos impactan mucho en la competitividad; en especial de las pymes.

Analizó que las bodegas están atravesando una transformación impulsada por la mecanización y la inteligencia artificial, pero que enfrentan dificultades cuando quieren extender esa innovación a lo laboral, ya que las categorías existentes no contemplan nuevos puestos ni posiciones híbridas.

Y sumó que el peso de las cargas sociales y la elevada litigiosidad desalientan la registración, porque un juicio laboral puede obligar a cerrar una pyme. “Si miramos el trabajo formal en la Argentina en los últimos 10 años, creció un 2,4%, muy por debajo de lo que creció la población económicamente activa”, señaló y acotó que esto se debe a “una legislación que no está acompañando el crecimiento de la formalidad en los empleos".

Patricia Ortiz 1 Patricia Ortiz, CEO de Bodega Tapiz

Referentes de la industria de Mendoza

Hubo otros mendocinos en la conferencia de la UIA, que asistieron como público. Uno de ellos fue Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), quien retomó una frase de Rappallini y planteó que este momento "nos da una oportunidad histórica para asumir el protagonismo del desarrollo argentino".

Pese a que celebró que “esté todo por hacer”, advirtió que, entre las reformas que les gustarían y las que efectivamente verán la luz puede haber una gran distancia. “Pero esto no implica que las reformas no estén yendo en la dirección correcta”, lanzó.

Sumó que “los principales desafíos hoy pasan por el alcance y la operatividad que se pueda lograr con las reformas impositiva y laboral”. Además, por consolidar una estabilidad macroeconómica que dé un horizonte previsible a cinco o diez años. “De esta forma se va a acceder a créditos con tasas lógicas para invertir en infraestructura y en energía”, avizoró.

Díaz Telli Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM); Hugo Goransky, referente industrial de San Juan; y Martín Rappallini, presidente de la UIA

Otro, Alejandro Bestani, presidente de INCA y uno de los impulsores del Movimiento Nacional Pyme (Monapy), planteó que la industria está en un proceso de transición, de la mano del ordenamiento y la estabilización de la economía, pero también de una marcada reducción del nivel de actividad económica.

Eso, subrayó, determina en gran medida la ecuación económica de las empresas, “sobre todo las industriales, con aumento de costos y un mercado que dificulta el traslado a precios por la caída de poder adquisitivo”. Ante este escenario, consideró que son sumamente necesarias las reformas laboral e impositiva, y que de deben realizar lo antes posible y en forma simultánea.

“No alcanza con hacer una reforma laboral exclusivamente, sin hacer una reforma impositiva, por la situación y las ecuaciones de costo y precio que tenemos hoy”, indicó y añadió que estas transformaciones deben ser lo más profundas posibles.

Mariano Guizzo, vicepresidente de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza) y vicepresidente segundo de Adimra (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), comentó que algunos de los puntos que se trataron en la conferencia fueron el de la reforma fiscal, que subrayó es “crucial para romper asimetrías que tenemos de competitividad”.

También, para que las pymes puedan salir al mundo y al mercado interno sin la actual “presión tributaria desmedida ” y compleja (por la cantidad de tributos nacionales, provinciales y municipales).

Guizzo añadió que otro aspecto que se debe resolver pronto es el del financiamiento. “Necesitamos tener un sistema financiero abocado a la producción, para que nuestras pymes industriales puedan acceder al crédito a largo plazo, ya que la mayoría son de capitales intensivos”, precisó.

Mencionó también la reforma laboral, fundamental para ajustar la normativa a las nuevas relaciones laborales, que requieren los jóvenes que entran a la población económicamente activa y para reducir la rotación de personal que está en niveles elevados.

Guizzo Mariano Guizzo, vicepresidente de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza) y vicepresidente segundo de Adimra (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), y María Lia Ghelfi, directora ejecutiva de Adineu (Asociación de Industriales de Neuquén)

Caputo defendió las bandas de flotación del dólar

Uno de los disertantes fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien coincidió en señalar que la Argentina atraviesa “un punto de inflexión histórico”, porque se combinan un cambio macroeconómico profundo, una decisión política firme y un acompañamiento social mayoritario.

Después de revisar la evolución de variables como la inflación y el nivel de actividad económica, pero también de indicadores sociales (como la pobreza), afirmó que las bandas de flotación del dólar están bien calibradas.

“Se ha armado un debate importante con respecto a la flotación entre bandas versus la libre flotación. Yo respeto que haya gente que piense que Argentina podría estar flotando libremente, pero creemos que, desde el punto de vista del riesgo, una decisión así no vale la pena para los argentinos”, lanzó.

Y añadió que las bandas actuales están correctamente definidas, en particular el techo de la banda. Más allá de cuestiones más técnicas, indicó que hay un récord de exportaciones de bienes y servicios, como también un saldo comercial positivo.