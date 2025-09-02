2 de septiembre de 2025 - 08:39

Nuevo Contrato Productivo: la apuesta de la UIA para transformar la industria en Argentina

La UIA adelantó en Córdoba el Nuevo Contrato Productivo, un plan con diez principios que busca impulsar el crecimiento y modernizar la industria argentina.

El Nuevo Contrato Productivo reúne diez ejes estratégicos con apoyo de 80 entidades industriales.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Unión Industrial Argentina (UIA) llevó adelante su reunión mensual de Junta Directiva en Córdoba, en la previa al Día de la Industria. Con la conducción de Martín Rappallini, presidente de la entidad, participaron cerca de 100 dirigentes de todo el país.

En ese marco, se adelantó la presentación del Nuevo Contrato Productivo, un documento que sintetiza diez principios rectores para la política industrial. La iniciativa surge con el respaldo de 80 entidades socias de la UIA y busca sentar bases para un desarrollo más equilibrado y competitivo en Argentina.

El Nuevo Contrato Productivo, eje del Día de la Industria

Durante la reunión, Martín Rappallini adelantó que “el Nuevo Contrato Productivo se presentará mañana en el marco del Día de la Industria”, en el 17° Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC), que se realiza este 2 de septiembre.

Martín Rappallini asumió como nuevo presidente de la UIA
Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina.

El documento se articula sobre diez ejes: institucionalidad y relación público-privada; orden macroeconómico; competitividad sistémica; exportaciones e inserción internacional; desarrollo federal, equilibrado e integrado; modernización laboral; financiamiento productivo; inversión en infraestructura y logística; capacitación, innovación y tecnología; compromiso con la ética y la sustentabilidad.

La apertura del Coloquio reunirá a autoridades nacionales y provinciales. Rappallini compartirá escenario con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; y el presidente de la UIC, Luis Macario. Bajo el lema “Competir, invertir, integrar. El tridente del desarrollo”, el encuentro prevé la participación de más de 800 empresarios, dirigentes industriales y representantes académicos.

Agenda federal y actualidad industrial

En septiembre, la UIA llevará adelante una agenda federal que contempla actividades en distintas provincias. El recorrido incluye Córdoba (1 y 2 de septiembre), donde se realizaron encuentros con autoridades provinciales y visitas a establecimientos productivos; Santiago del Estero (3 y 4 de septiembre), con reuniones con entidades socias locales; y Mendoza (4 y 5 de septiembre), donde se profundizará el trabajo con las cámaras regionales.

La semana próxima, la entidad participará de “Somos Industria” en la provincia de Buenos Aires (10 y 11 de septiembre) y de la celebración del Día de la Industria en Santa Fe, en la localidad de Las Parejas (12 de septiembre).

Al mismo tiempo, los representantes sectoriales expresaron su preocupación por el nivel de actividad económica. Coincidieron en la necesidad de crear líneas de crédito que sostengan la producción y el empleo, en especial para las PyMIs, frente a los crecientes costos financieros.

Impuestos UIA

Si bien valoraron el orden macroeconómico y el equilibrio fiscal alcanzados por el gobierno, advirtieron que deben complementarse con políticas que fortalezcan las cadenas de valor. También reclamaron eliminar los derechos de exportación, ampliar los reintegros a los bienes con mayor valor agregado y reforzar controles contra el contrabando y la informalidad que golpean al sector formal.

