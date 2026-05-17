El agro prevé un ingreso de más de US$36 mil millones y mejoró sus proyecciones para 2026

La agroindustria podría aportar US$36.111 millones en divisas durante 2026 , de acuerdo con una nueva estimación difundida por la Bolsa de Comercio de Rosario. La proyección mejoró respecto al cálculo de abril y se apoya en una mayor expectativa de exportaciones y en precios internacionales más favorables.

El informe de la entidad también señaló que la producción estimada de soja para la campaña 2025/26 subió a 50 millones de toneladas, es decir, dos millones más que en la previsión anterior. En paralelo, el maíz fue ajustado a 68 millones de toneladas, con un incremento de un millón.

El ajuste al alza se fundamenta en el último informe mensual de la Guía Estratégica para el Agro (GEA-BCR), que elevó las previsiones de producción para las campañas de soja y maíz 2025/26.

A pesar de las proyecciones optimistas para el cierre del año, los datos de los primeros cuatro meses muestran un ritmo algo más lento que en 2025 .

Entre enero y abril de 2026, el sector liquidó aproximadamente US$8.516 millones, cifra que se ubica por debajo de los US$9.000 millones registrados en el mismo período del año anterior.

Según los especialistas de la BCR, esta baja interanual responde a dos factores: un efecto de “adelantamiento” de ventas ocurrido a finales del año pasado debido a la eliminación temporal de retenciones, y un avance lento en la cosecha y comercialización durante el mes de abril.

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar en los primeros días de mayo. El buen avance en la recolección de soja y la mejora en los precios ofrecidos han acelerado las ventas por parte de los productores.

De esta manera, el reporte señaló que “el flujo de divisas de la nueva cosecha al MLC (Mercado Libre de Cambios) ya ha comenzado a sentirse, y se prevé que el mes cierre con un incremento considerable respecto de abril, ubicándose por encima del promedio del último lustro y manteniéndose arriba para lo que resta del año”.

Con estos números, se estima que el ingreso total de divisas para 2026 será prácticamente idéntico al de 2025, contemplando tanto las operaciones en el MLC como las realizadas vía el mercado de Contado con Liquidación.